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ТВК судится с МЧС по поводу штрафа на 150 тысяч рублей

ТВК судится с МЧС по поводу штрафа на 150 тысяч рублей
Иллюстрация: tvk6.ru

В Красноярске представители телекомпании ТВК судятся с МЧС России из-за незаконной, по мнению журналистов, проверки, — рассказывает гендиректор компании Вадим Востров.

#НОВОСТИ

Г-н Востров пояснил, что в телекомпанию пришла проверка пожарного надзора. Эта ситуация удивила директора и его коллег, так как проверки бизнеса из-за коронавируса приостановлены до конца года. Инспектор пояснил, что они действуют на основании жалобы от жителя дома, проверку согласовали в прокуратуре.

Приходят пожарные, с пристрастием проверяют, буквально выискивают, до чего можно докопаться, делают предписание из 13 пунктов и выписывают штраф в 150 тыс. рублей», — написал Востров.

Представители ТВК решили обжаловать это решение и подготовили заявление в суд. Во время заседания они ознакомились с текстом жалобы. Женщина, представившаяся жителем дома, обвинила телекомпанию в том, что из-за ее у пожарных и скорой помощи нет возможности подъехать к дому, аппаратура телевизионщиков вызывает у жителей постоянные головные боли, а регулярно проводимые внутри строительные работы мешают даже жильцам верхних этажей. В помещениях ТВК женщина тоже нашла многочисленные нарушения пожарной безопасности и попросила провести проверку.

Г-н Востров отметил, что в письме нет адресата заявителя — только номер сотового телефона и электронная почта. Проверка показала, что жильцов с такой фамилией в доме, где располагается ТВК, нет. Сотовый номер зарегистрирован на совсем другого человека и сейчас недоступен для звонка. Таким образом, считает Вадим Востров, надзорные органы провели проверку по анонимному письму, хотя не должны были принимать его в работу.

Для нас это совсем не конец истории, а только начало, и мы намерены разобраться в произошедшем до конца — пока не получим ответы на все вопросы», — пояснил г-н Востров.

 

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