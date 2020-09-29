«Игра в молчанку» — телеканал ТВК исключат из сетки «Ростелекома» без объяснения причин

«Ростелеком» прекратит вещание красноярской телекомпании ТВК и в одностороннем порядке расторгнет с ней договор 30 сентября 2020 года. Об этом канал рассказал на своем сайте.

По информации телевизионщиков, телекомоператор сообщил о своем намерении еще в июле этого года. Причем произошло это спустя несколько недель с момента подписания соответствующего договора.

В департаменте внешних коммуникаций Макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» на вопрос о причинах расторжения договора с ТВК внятно не ответили, ограничившись общим заявлением:

В связи с прекращением действия договоров с вещателями СМИ „ТВК 24“ (кнопка № 998) ООО „ТВК 24“ и СМИ „ТВК-город“ ООО „ТВК-6“ (кнопка № 27 в составе программ СМИ „Че“), трансляция указанных СМИ в сетях кабельного телевидения ПАО „Ростелеком“ прекращается с 30.09.2020 и 01.10.2020 соответственно».

Однако генеральный директор ТВК Вадим Востров рассказал DK.RU, что телекомоператор апеллирует к некоему спору хозяйствующих субъектов.

Мы подписали с ними договор в начале лета этого года и никакого спора там нет. Переписка ничего не дала — на наши послания ничего вразумительного они не ответили. А сейчас же они дошли до того, что стали говорить абонентам, что мы сами инициировали расторжение договора», — сообщил Востров.

Такое поведение федерального телекомоператора (48,71% «Ростелекома» принадлежит Росимуществу — это самый большой пакет) Востров связывает с давлением со стороны власть имущих.

Мы ведем независимую информполитику, что, по всей видимости, кому-то из чиновников не по душе. Поэтому они и используют подконтрольную им компанию, чтобы давить на нас», — говорит гендиректор ТВК, правда, какого уровня эти чиновники — местного или федерального — он судить не берется.

Примечательно, что полтора года назад — перед Универсиадой — «Ростелеком» также без объяснения причин прекратил трансляцию сразу всех красноярских телеканалов. Но благодаря давлению телезрителей, вернул их в эфир. ТВК намерено пойти тем же путем — канал призвал своих зрителей звонить на «горячую линию» телекомоператора с требованием возобновить вещание или же отказываться от услуг «Ростелекома» в пользу других операторов.

Помимо этого, свои интересы телевизионщики будут отстаивать в новосибирском Арбитражном суде — заявление уже подано, а первое разбирательство назначено на 9 октября 2020 года.