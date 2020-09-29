«Игра в молчанку» — телеканал ТВК исключат из сетки «Ростелекома» без объяснения причин
Юристы телекомпании почти три месяца безуспешно пытаются добиться от федерального телекомоператора объяснения причин одностороннего расторжения договора.
«Ростелеком» прекратит вещание красноярской телекомпании ТВК и в одностороннем порядке расторгнет с ней договор 30 сентября 2020 года. Об этом канал рассказал на своем сайте.
По информации телевизионщиков, телекомоператор сообщил о своем намерении еще в июле этого года. Причем произошло это спустя несколько недель с момента подписания соответствующего договора.
В департаменте внешних коммуникаций Макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» на вопрос о причинах расторжения договора с ТВК внятно не ответили, ограничившись общим заявлением:
В связи с прекращением действия договоров с вещателями СМИ „ТВК 24“ (кнопка № 998) ООО „ТВК 24“ и СМИ „ТВК-город“ ООО „ТВК-6“ (кнопка № 27 в составе программ СМИ „Че“), трансляция указанных СМИ в сетях кабельного телевидения ПАО „Ростелеком“ прекращается с 30.09.2020 и 01.10.2020 соответственно».
Однако генеральный директор ТВК Вадим Востров рассказал DK.RU, что телекомоператор апеллирует к некоему спору хозяйствующих субъектов.
Мы подписали с ними договор в начале лета этого года и никакого спора там нет. Переписка ничего не дала — на наши послания ничего вразумительного они не ответили. А сейчас же они дошли до того, что стали говорить абонентам, что мы сами инициировали расторжение договора», — сообщил Востров.
Такое поведение федерального телекомоператора (48,71% «Ростелекома» принадлежит Росимуществу — это самый большой пакет) Востров связывает с давлением со стороны власть имущих.
Мы ведем независимую информполитику, что, по всей видимости, кому-то из чиновников не по душе. Поэтому они и используют подконтрольную им компанию, чтобы давить на нас», — говорит гендиректор ТВК, правда, какого уровня эти чиновники — местного или федерального — он судить не берется.
Примечательно, что полтора года назад — перед Универсиадой — «Ростелеком» также без объяснения причин прекратил трансляцию сразу всех красноярских телеканалов. Но благодаря давлению телезрителей, вернул их в эфир. ТВК намерено пойти тем же путем — канал призвал своих зрителей звонить на «горячую линию» телекомоператора с требованием возобновить вещание или же отказываться от услуг «Ростелекома» в пользу других операторов.
Помимо этого, свои интересы телевизионщики будут отстаивать в новосибирском Арбитражном суде — заявление уже подано, а первое разбирательство назначено на 9 октября 2020 года.