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Ростелеком вернул ТВК в сетку вещания

Ростелеком вернул ТВК в сетку вещания
Иллюстрация: Яндекс

Арбитражный суд решил, что расторжение договора между Ростелекомом и телекомпанией ТВК было неправомерным и предписал вернуть вещание телеканала в сетку.

#НОВОСТИ

Об этом DK.RU рассказал гендиректор ТВК Вадим Востров.

Мы по-прежнему убеждены, что договор с нами «Ростелеком» расторг не по своей воле, а под давлением чиновников. Суд решение принял, и «Ростелеком» его исполнил. Мне кажется, что они легко и с удовольствием исполнили это решение суда».

Напомним, что осенью 2020 года телекомоператор в одностороннем порядке расторг договор с телекомпанией, без объяснения причин.

Канал попытался опротестовать эти действия в Арбитражном суде Новосибирской области, но тот встал на сторону «Ростелекома». Это решение своих коллег и отменил Седьмой апелляционный. Произошло это еще в конце января 2021 года.

Ранее МЧС оштрафовало телекомпанию за нарушение норм пожарной безопасности, однако суд Железнодорожного района отменил итоги проверки.

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Автор: Юлия Тарабан
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