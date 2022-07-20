Востров призвал оштрафовать за «дискредитацию армии» Толстого, Чехова и Астафьева
Штраф Вадиму Вострову, владельцу ТВК, за «дискредитацию армии» Красноярский краевой суд не стал отменять.
Красноярский краевой суд оставил без изменений решение первой инстанции по административному делу Вадима Вострова, владельца и генпродюсера телекомпании ТВК.
Напомним, что Вадим Востров, генеральный продюсер ТВК, в июне 2022 был оштрафован на 40 тыс. рублей по статье «о дискредитации вооруженных сил России» за репост публикации в Телеграме.
В своем выступлении на суде г-н Востров призывал оштрафовать вместе с ним по этой же статье таких великих русских писателей как Лев Толстой, Антон Чехов и Виктор Астафьев, цитируя их критику военных действий, — сообщает «ПМ».
Позже г-н Востров опубликовал свою речь на суде в ТГ-канале:
Если суд решит оставить штраф в силе, то я ходатайствую о привлечении к ответственности за антивоенные высказывания граждан Астафьева В.П., Толстого Л.Н., и Чехова А.П. И прошу назначить каждому из них штраф 40 тыс. рублей. Посмертно. От благодарных потомков!»
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