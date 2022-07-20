Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.07
55,43
56,44
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Востров призвал оштрафовать за «дискредитацию армии» Толстого, Чехова и Астафьева

Востров призвал оштрафовать за «дискредитацию армии» Толстого, Чехова и Астафьева
Иллюстрация: ТВК

Штраф Вадиму Вострову, владельцу ТВК, за «дискредитацию армии» Красноярский краевой суд не стал отменять.

#НОВОСТИ

Красноярский краевой суд оставил без изменений решение первой инстанции по административному делу Вадима Вострова, владельца и генпродюсера телекомпании ТВК.

Напомним, что Вадим Востров, генеральный продюсер ТВК, в июне 2022 был оштрафован на 40 тыс. рублей по статье «о дискредитации вооруженных сил России» за репост публикации в Телеграме.

В своем выступлении на суде г-н Востров призывал оштрафовать вместе с ним по этой же статье таких великих русских писателей как Лев Толстой, Антон Чехов и Виктор Астафьев, цитируя их критику военных действий, — сообщает «ПМ».

Позже г-н Востров опубликовал свою речь на суде в ТГ-канале:  

Если суд решит оставить штраф в силе, то я ходатайствую о привлечении к ответственности за антивоенные высказывания граждан Астафьева В.П., Толстого Л.Н., и Чехова А.П. И прошу назначить каждому из них штраф 40 тыс. рублей. Посмертно. От благодарных потомков!»

 

Читайте по теме

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Застройщик решил увековечить себя башнями на набережной и «Егоровским проездом»Застройщик решил увековечить себя башнями на набережной и «Егоровским проездом»
  • «Сибиряк» и «РусГидро» закрыли сделку по продаже гостиницы на Театральной площади«Сибиряк» и «РусГидро» закрыли сделку по продаже гостиницы на Театральной площади
  • В Красноярске состоялась презентация новой книги Татьяны АндреевойВ Красноярске состоялась презентация новой книги Татьяны Андреевой
  • Строительство двух домов в Емельяновском районе признано незаконнымСтроительство двух домов в Емельяновском районе признано незаконным
  • Красноярск ожидают дожди на неделе и потепление к выходнымКрасноярск ожидают дожди на неделе и потепление к выходным
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.