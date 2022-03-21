Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.03
103,95
114,39
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Это неправда!» — Вадим Востров опроверг слухи о продаже ТВК

«Это неправда!» — Вадим Востров опроверг слухи о продаже ТВК
Иллюстрация: tvk6.ru

В телеграме появились посты о продаже красноярского независимого телеканала ТВК. Ранее были выложены фотографии с загранпаспортом директора канала.

#НОВОСТИ

В сообщении, появившемся в телеграме, говорилось о сложном финансовом положении компании и даже озвучивались цифры продажи — 40-50 млн рублей. Однако руководитель ТВК Вадим Востров опроверг фейковую новость.

Это не правда. Подобные вбросы появляются периодически», — заявил г-н Востров.

Несколькими днями ранее ТГ-каналы отправляли Вострова на ПМЖ в США. В подтверждении этого прилагалось фото обложки американского паспорта, которое директор ТВК выложил в соцсети шутки ради.

В аэропорту сын купил корочку паспорта США, и я выложил какой-то шуточный пост. Это было несколько лет назад. Но в России нашлись люди, которые все это аккуратно собрали, зафиксировали, чтобы выложить в нужный момент», — написал Востров в соцсетях.

Далее руководитель телеканала подчеркнул, что никуда из России уезжать не собирается. 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Розничный бизнес банка «Открытие» в Красноярске возглавил топ-менеджер «Газпромбанка»Розничный бизнес банка «Открытие» в Красноярске возглавил топ-менеджер «Газпромбанка»
  • Не «Бристолем» единым. В Красноярск заходит сеть «Красное&Белое»Не «Бристолем» единым. В Красноярск заходит сеть «Красное&Белое»
  • Цены быстрее тендеров: сможет ли мэрия закупить импортные автоЦены быстрее тендеров: сможет ли мэрия закупить импортные авто
  • В Сибири требуются чиновники и не нужны страховщикиВ Сибири требуются чиновники и не нужны страховщики
  • Российскому бизнесу дадут налоговые каникулы и отменят национальную сертификацию импортаРоссийскому бизнесу дадут налоговые каникулы и отменят национальную сертификацию импорта
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.