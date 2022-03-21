«Это неправда!» — Вадим Востров опроверг слухи о продаже ТВК

В телеграме появились посты о продаже красноярского независимого телеканала ТВК. Ранее были выложены фотографии с загранпаспортом директора канала.

В сообщении, появившемся в телеграме, говорилось о сложном финансовом положении компании и даже озвучивались цифры продажи — 40-50 млн рублей. Однако руководитель ТВК Вадим Востров опроверг фейковую новость.

Это не правда. Подобные вбросы появляются периодически», — заявил г-н Востров.

Несколькими днями ранее ТГ-каналы отправляли Вострова на ПМЖ в США. В подтверждении этого прилагалось фото обложки американского паспорта, которое директор ТВК выложил в соцсети шутки ради.

В аэропорту сын купил корочку паспорта США, и я выложил какой-то шуточный пост. Это было несколько лет назад. Но в России нашлись люди, которые все это аккуратно собрали, зафиксировали, чтобы выложить в нужный момент», — написал Востров в соцсетях.

Далее руководитель телеканала подчеркнул, что никуда из России уезжать не собирается.