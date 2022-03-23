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Метабезопасность: как избежать проблем с законом из-за экстремистских соцсетей

Метабезопасность: как избежать проблем с законом из-за экстремистских соцсетей
Иллюстрация: Ольга Тубольцева/VK

Чем грозит предпринимателям признание двух известных соцсетей экстремистскими и как избежать проблем с законом.

#МНЕНИЯ
Ольга Тубольцева, адвокат
 
 
Российский суд признал Meta Platforms. Inc экстремистской организацией. Это первый случай, когда подобный статус получает коммерческая компания. Соответственно Facebook и Instagram, которыми она владеет, теперь тоже считаются экстремистскими в России.
 
Для российских пользователей это означает, что теперь под запрет попадают любые программы и проекты Meta. Теоретически «участием в деятельности экстремистской организации» могут счесть даже регистрацию в названых выше сетях. Такого пока нет (ключевое слово «пока»).
 
Возникает вопрос: что теперь однозначно нельзя делать даже обладателям навыков и рыбку съесть, и использовать обход блокировок с помощью VPN?
 
Нельзя покупать рекламу в Facebook и Instagram. Это может расцениваться как финансирование экстремистской организации, за которое предусмотрена уголовная ответственность по статье 282.3 УК РФ — тяжкое преступление с вполне себе реальным лишением свободы и прочими прелестями привлечения к уголовной ответственности.
 
Нельзя работать в компании Meta. В зависимости от занимаемой должности это может быть истолковано как участие или даже руководство деятельностью экстремистской организации, за которые также предусмотрена уголовная ответственность по статье 282.2 УК РФ.
Нельзя использовать символику Facebook и Instagram. Чревато административной ответственностью для граждан в виде штрафа от 1 000 до 2 000 рублей, либо административного ареста на срок до 15 суток; для должностных лиц — штраф от 1 000 до 4 000 рублей; для юридических лиц штраф от 10 000 до 50 000 тысяч рублей. Во всех случаях — конфискация предмета административного правонарушения, то есть тех предметов, где изображена символика.
 
Чтобы обезопасить себя и минимизировать риски, связанные с привлечением к ответственности, нужно как можно скорее убрать символику (значки) и ссылки на страницы в Facebook и Instagram с сайтов, страниц компаний в других социальных сетях, в любой рекламной и не только рекламной продукции. Также следует убрать рекламу в этих сетях и прекратить любые трудовые и гражданско-правовые отношения с ними.
 
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Автор: Петр Савельев
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