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Гендиректор ТВК Вадим Востров попал под дело о дискредитации армии

Гендиректор ТВК Вадим Востров попал под дело о дискредитации армии
Иллюстрация: tvk6.ru

Со слов медиа-менеджера, дело возбудили из-за одной единственной цитаты в его соцсетях.

#НОВОСТИ
Против генерального директора телекомпании ТВК Вадима Вострова возбудили административное дело по статье о дискредитации вооруженных сил РФ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Вежливо пригласили прийти в полицию, дать объяснения по возбужденному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ», — написал Востров.
С его слов, в материалах дела сказано, что некие «капитан с майором» изучили весь его (Вострова) телеграм-канал и «смогли найти одну цитату, достаточную, по их мнению, для возбуждения дела».
Выяснилось, что дискредитация произошла 24 апреля „посредством размещения в сети интернет, а именно, в телеграмм канале“, цитаты из статьи журналиста Шуры Буртина „Войти во мрак и нащупать в нем людей“», — написал Востров (сам пост сейчас удален).
Дело Вострова отправлено в Железнодорожный районный суд Красноярска. На сайте суда материалы дела пока не опубликованы. Первое разбирательство состоится 3 июня 2022 года. По указанной статье (ст.20.3.3 ч.1 КоАП РФ) Вадиму Вострову, как частному лицу, может грозить штраф от 30 до 50 тыс. руб.
 
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В телеграме появились посты о продаже красноярского независимого телеканала ТВК. Ранее были выложены фотографии с загранпаспортом директора канала.

Ростелеком вернул ТВК в сетку вещания

Арбитражный суд решил, что расторжение договора между Ростелекомом и телекомпанией ТВК было неправомерным и предписал вернуть вещание телеканала в сетку.

 

Автор: Петр Савельев
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