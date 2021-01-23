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В Красноярске началась акция в поддержку Навального

В Красноярске началась акция в поддержку Навального
Иллюстрация: DK.ru

Участники несанкционированного шествия собрались на Красной площади. Это место с самого утра патрулирует полиция, как сообщают СМИ, парковка на прилегающей территории ограничена.

#НОВОСТИ

По информации DK.ru, сейчас на площади около тысячи человек, много молодых людей студенческого возраста, школьников на площади пока не замечено. Очень мало и тех, кто подготовил плакаты, однако участники акции находят иные способы выразить свое отношение к актуальной повестке.

В Красноярске началась акция в поддержку Навального 1

Сотрудники полиции просят участников акции разойтись, люди в ответ скандируют: "Красноярск, выходи!" и "Мы здесь власть!".

Полиция дежурит в проулках рядом с Красной площадью. Напомним, наканнуне вечером стало известно о задержании координатора красноярского штаба Навального Анастасии Корсаковой, ей вменяют в вину организацию несанкционированной акции. Телекомпания ТВК сообщает о задержании журналиста Виталия Полякова - не на митинге, а возле дома, за призывы к участию. 

На митинге замечены политик Константин Сенченко, руководитель ТВК Вадим Востров, ресторатор Владимир Ващенко.

Часть участников акции покинула Красную площадь и пытается двигаться к центру города. Пока каких-то конфликтов с полицией или "резких движений" со стороны сотрудников правоохранительных органов не наблюдается.

ОМОН страется выдавить участников с Красной площади и не дать им пройти колонной по центральным улицам.

Как сообщает телеграм-канал "Борус", один из участников митинга задержан полицией. Очевидцы уточняют, что молодой человек спровоцирован конфликт, пытаясь с разбега пройти через цепочку сотрудников ОМОНа.

Участники акции постепенно расходятся с Красной площади, в том числе идут группами по центральным улицам города, скандируя призывы к власти. Можно сказать, что основная часть акции завершилась, и завершилась вполне мирно.

DK.ru будет следить за развитием событий.

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