В Красноярске началась акция в поддержку Навального

Участники несанкционированного шествия собрались на Красной площади. Это место с самого утра патрулирует полиция, как сообщают СМИ, парковка на прилегающей территории ограничена.

По информации DK.ru, сейчас на площади около тысячи человек, много молодых людей студенческого возраста, школьников на площади пока не замечено. Очень мало и тех, кто подготовил плакаты, однако участники акции находят иные способы выразить свое отношение к актуальной повестке.

Сотрудники полиции просят участников акции разойтись, люди в ответ скандируют: "Красноярск, выходи!" и "Мы здесь власть!".

Полиция дежурит в проулках рядом с Красной площадью. Напомним, наканнуне вечером стало известно о задержании координатора красноярского штаба Навального Анастасии Корсаковой, ей вменяют в вину организацию несанкционированной акции. Телекомпания ТВК сообщает о задержании журналиста Виталия Полякова - не на митинге, а возле дома, за призывы к участию.

На митинге замечены политик Константин Сенченко, руководитель ТВК Вадим Востров, ресторатор Владимир Ващенко.

Часть участников акции покинула Красную площадь и пытается двигаться к центру города. Пока каких-то конфликтов с полицией или "резких движений" со стороны сотрудников правоохранительных органов не наблюдается.

ОМОН страется выдавить участников с Красной площади и не дать им пройти колонной по центральным улицам.

Как сообщает телеграм-канал "Борус", один из участников митинга задержан полицией. Очевидцы уточняют, что молодой человек спровоцирован конфликт, пытаясь с разбега пройти через цепочку сотрудников ОМОНа.

Участники акции постепенно расходятся с Красной площади, в том числе идут группами по центральным улицам города, скандируя призывы к власти. Можно сказать, что основная часть акции завершилась, и завершилась вполне мирно.

DK.ru будет следить за развитием событий.