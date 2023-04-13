Экс-депутат Березовского района Александр Велькер отправлен в СИЗО до июня 2023

Ему инкриминируют преступления сразу по нескольким уголовным статьям: мошенничество, вымогательство и самоуправство.

Бывший депутат Березовского районного совета депутатов Александр Велькер, в отношении которого возбуждены четыре уголовных дела, будет находиться в заключении под стражей до 10 июня 2023: об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. Как сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры, Александру Велькеру предъявлены обвинения одновременно по нескольким статьям: мошенничество в крупном и особо крупном размерах (чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ), вымогательство («б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), самоуправство (ч. 1 ст. 330 УК РФ).

Уголовные дела были возбуждены по поручению прокурора Красноярского края Романа Тютюника. Он же ходатайствовал о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Велькера: по требованию краевого прокурора на внеочередной сессии районного совета депутатов в феврале 2023 полномочия Велькера были прекращены в связи с утратой доверия.

Депутат не согласился с таким решением и обжаловал его в судебном порядке, сославшись на отсутствие согласия губернатора края на прекращение его полномочий. Центральный районный суд Красноярска подтвердил законность требования прокурора, а также постановил заключить Александра Велькера под стражу на два месяца: он останется в СИЗО до 10 июня 2023.

Такое решение суд вынес, исходя из результатов проверки имущественного положения депутата, которая была проведена в ходе исполнения поручения прокурора края о декриминализации Березовского района. В ходе проверки установили, что экс-депутат не задекларировал наличие земли и зданий общей площадью более 190 тыс. квадратных метров. Роман Тютюник взял под личный контроль расследование уголовных дел и установление причастных к преступлениям лиц.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в июне 2021 Александр Велькер получил от председателя правления КПК «Совет» 2,5 млн рублей, а также право собственности на квартиру на ул. Живописная стоимостью 9 млн рублей.

В мае 2016 бывший депутат предоставил в управление краевого Росреестра заведомо ложные сведения о возведении на двух земельных участках в Емельяновском районе, арендуемых им у администрации Солонцовского сельсовета, двух теплиц. После этого на основании фиктивных сведений он оформил земли в свою собственность, заключив с администрацией Солонцовского сельсовета договоры купли-продажи по стоимости ниже кадастровой. Материальный ущерб Емельяновскому району составил 1 млн 550 тыс. рублей.

С 2018 по 2020 Александр Велькер в качестве ИП заключил с муниципальным учреждением «Шумковское» договоры займов на общую сумму больше 5 млн рублей. Не получив от учреждения денег, обвиняемый самоуправно дал указание своим знакомым вывезти с территории предприятия имущество на сумму 70 тыс. рублей.

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