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Красноярского телеведущего Максима Гуревича отправили под домашний арест

Красноярского телеведущего Максима Гуревича отправили под домашний арест
Иллюстрация: соцсети

Сегодня Железнодорожный районный суд Красноярска изменил меру пресечения предпринимателю и известному телеведущему Максиму Гуревичу.

#НОВОСТИ
Теперь до 15 мая телеведущий будет находиться под домашним арестом. В следственном комитете рассказали, что Максим Гуревич признал свою вину и выразил готовность возместить ущерб, причиненный бюджету Красноярского края. Поэтому по ходатайству следствия суд пересмотрел меру пресечения. 
 
Напомним, 18 января Максим Гуревич был задержан в собственной квартире. На него заведено уголовное дело  по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, телеведущий, будучи еще и директором компании «Современное производство» похитил 5 млн рублей, выделенных из краевого бюджета на проведение мероприятия для одаренных детей. Коллеги Максима Гуревича с «Седьмого канала» ранее создали петицию в поддержку телеведущего.
 
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Автор: Петр Савельев
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