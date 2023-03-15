Красноярского телеведущего Максима Гуревича отправили под домашний арест
Сегодня Железнодорожный районный суд Красноярска изменил меру пресечения предпринимателю и известному телеведущему Максиму Гуревичу.
Теперь до 15 мая телеведущий будет находиться под домашним арестом. В следственном комитете рассказали, что Максим Гуревич признал свою вину и выразил готовность возместить ущерб, причиненный бюджету Красноярского края. Поэтому по ходатайству следствия суд пересмотрел меру пресечения.
Напомним, 18 января Максим Гуревич был задержан в собственной квартире. На него заведено уголовное дело по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, телеведущий, будучи еще и директором компании «Современное производство» похитил 5 млн рублей, выделенных из краевого бюджета на проведение мероприятия для одаренных детей. Коллеги Максима Гуревича с «Седьмого канала» ранее создали петицию в поддержку телеведущего.
Читайте также:
-
Коллеги телеведущего создали петицию, в которой просят смягчить тому меру пресечения.
-
Адвокат Максима Гуревича собирается обжаловать меру пресечения
Защита считает, что договор, на который ссылается следствие, «был заключен честно и исполнялся законно».
-
Суд избрал меру пресечения Максиму Гуревичу
СК сообщает, что Максим Гуревич и его коллега Екатерина Романюк частично признали вину в хищении бюджетных денег.
-
Задержан ведущий и предприниматель Максим Гуревич
В паблике «ЧП Красноярск» опубликовано видео задержания известного в Красноярске ведущего и предпринимателя Максима Гуревича.