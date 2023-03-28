Красноярский суд продлил арест Сергея Москвина до 25 мая

Экс-главу красноярского Фонда соцстрахования подозревают в незаконном получении больше 1 млн рублей.

Бывший управляющий Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования Сергей Москвин останется под домашним арестом до 25 мая 2023: об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Красноярска.

Домашний арест Москвину продлен. Центральным районным судом Красноярска бывшему управляющему Государственным учреждением — Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Москвину С. А., подозреваемому в получении взятки, продлена мера пресечения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца по 25.05.2023 г. включительно», — сообщили в Telegram-канале «Новости судов Красноярского края» 27 марта.

По данным краевого Следственного комитета, уголовное дело в отношении Сергея Москвина возбудили в январе 2023. Бывшего главу красноярского Фонда соцстрахования подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«По версии следствия, в период с 2020 по 11 января 2023, находясь в Красноярске, бывший управляющий ФСС России по Красноярскому краю лично, четырежды получил от директора коммерческой организации взятку в виде денег в общей сумме 1 миллион 100 тысяч рублей за незаконные действия по обеспечению гарантированного заключения в период с 2020 по 2022 государственных контрактов между региональным отделением фонда и его организацией на оказание услуг на санаторно-курортное лечение граждан, в том числе детей-инвалидов, имеющих право на получение государственной социальной помощи на территории Красноярского края», — говорится на сайте ведомства.

Как сообщили в красноярском СК, средства были обнаружены в квартире экс-управляющего красноярского ФСС. Сергей Москвин признал вину в получении взятки, и с января 2023 находится под домашним арестом.

Ранее стало известно о продлении красноярским Центральным районным судом ареста Олега Митволя: главу совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий обвиняют в хищении почти миллиарда рублей, выделенных на строительные работы по возведению метро. Олег Митволь останется под стражей до 24 мая 2023.