Красноярский суд продлил арест Олега Митволя до 24 мая

Чиновника подозревают в хищении более 900 млн рублей, выделенных на строительство красноярского метро.

22 марта 2023 Центральный районный суд Красноярска продлил арест Олега Митволя: глава совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий («КрасноярскТИСИСЗ») останется под стражей до 24 мая 2023 включительно. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы красноярских судов.

Ранее срок заключения Олега Митволя истекал 24 марта 2023.

Бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора арестовали в июне 2022 за «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Чиновник находится под подозрением в хищении 900 млн рублей: эти средства должны были быть вложены в строительство красноярского метрополитена.

Читайте по теме:

Экс-замруководителя Росприроднадзора подозревают в хищении 900 млн при строительстве метро

Олег Митволь, председатель совета директоров Красноярского треста, арестован на один месяц и 17 дней по статье за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Премьер Красноярского края стал фигурантом дела о строительстве метро

Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края, стал фигурантом уголовного дела, связанного со строительством метро.

Обвиняемого в хищении денег красноярского метро Константина Мандрова оставят под стражей

Он должен был выйти из-под ареста в начале сентября, но суд решил иначе.

Арестован министр транспорта Красноярского края

Константина Димитрова, главу Минтранса края по решению суда заключили в изолятор до 19 сентября 2022.

Арестован экс-руководитель компании, которая занималась проектом метро в Красноярске

Бывший руководитель краевого учреждения «Краевое транспортное управление» задержан в Москве и доставлен в Красноярск, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Губернатор Усс: «Трудности временные, а метро — навсегда»

Александр Усс, губернатор Красноярского края оценил подписание контракта на обеспечение полного цикла создания метро в Красноярске как историческое событие.