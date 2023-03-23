Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.03
76,95
82,96
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский суд продлил арест Олега Митволя до 24 мая

Красноярский суд продлил арест Олега Митволя до 24 мая
Иллюстрация: kommersant.ru

Чиновника подозревают в хищении более 900 млн рублей, выделенных на строительство красноярского метро.

#НОВОСТИ

22 марта 2023 Центральный районный суд Красноярска продлил арест Олега Митволя: глава совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий («КрасноярскТИСИСЗ») останется под стражей до 24 мая 2023 включительно. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы красноярских судов.

Ранее срок заключения Олега Митволя истекал 24 марта 2023.

Бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора арестовали в июне 2022 за «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Чиновник находится под подозрением в хищении 900 млн рублей: эти средства должны были быть вложены в строительство красноярского метрополитена.

Читайте по теме:

Экс-замруководителя Росприроднадзора подозревают в хищении 900 млн при строительстве метро

Олег Митволь, председатель совета директоров Красноярского треста, арестован на один месяц и 17 дней по статье за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Премьер Красноярского края стал фигурантом дела о строительстве метро

Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края, стал фигурантом уголовного дела, связанного со строительством метро.

Обвиняемого в хищении денег красноярского метро Константина Мандрова оставят под стражей

Он должен был выйти из-под ареста в начале сентября, но суд решил иначе.

Арестован министр транспорта Красноярского края

Константина Димитрова, главу Минтранса края по решению суда заключили в изолятор до 19 сентября 2022.

Арестован экс-руководитель компании, которая занималась проектом метро в Красноярске

Бывший руководитель краевого учреждения «Краевое транспортное управление» задержан в Москве и доставлен в Красноярск, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Губернатор Усс: «Трудности временные, а метро — навсегда»

Александр Усс, губернатор Красноярского края оценил подписание контракта на обеспечение полного цикла создания метро в Красноярске как историческое событие.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В уголовном деле руководителя Красспорта появился еще один эпизодВ уголовном деле руководителя Красспорта появился еще один эпизод
  • Верховный суд запретил неоднозначный нейминг «ЁбиДоёби»Верховный суд запретил неоднозначный нейминг «ЁбиДоёби»
  • 295 млн потратят на объединение дорог Красноярской агломерации в единую систему295 млн потратят на объединение дорог Красноярской агломерации в единую систему
  • В Красноярске определили компанию для достройки дома на улице БауманаВ Красноярске определили компанию для достройки дома на улице Баумана
  • Красноярский край попал в рейтинг регионов с самыми большими зарплатамиКрасноярский край попал в рейтинг регионов с самыми большими зарплатами
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.