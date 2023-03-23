Красноярский суд продлил арест Олега Митволя до 24 мая
Чиновника подозревают в хищении более 900 млн рублей, выделенных на строительство красноярского метро.
22 марта 2023 Центральный районный суд Красноярска продлил арест Олега Митволя: глава совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий («КрасноярскТИСИСЗ») останется под стражей до 24 мая 2023 включительно. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы красноярских судов.
Ранее срок заключения Олега Митволя истекал 24 марта 2023.
Бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора арестовали в июне 2022 за «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Чиновник находится под подозрением в хищении 900 млн рублей: эти средства должны были быть вложены в строительство красноярского метрополитена.
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