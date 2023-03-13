В Красноярске обвинение запросило 18 лет колонии для Анатолия Быкова
Такой срок для предпринимателя получится по итогам двух уголовных дел о покушении на убийство, — сообщает прокуратура края.
Предпринимателя и политика обвиняют в подстрекательствах в 2004 своего знакомого Александра Живицы к покушению на убийство Андрея Грабовского и Андрея Неколова из-за «личной неприязни».
В сентябре 2021 г-на Быкова приговорили к 13 годам колонии общего режима за организацию убийства, совершенного в 1994.
Сейчас обвинение просит частично присоединить наказание и назначить г-ну Быкову 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Судебное заседание, где с прениями выступит сторона защиты, намечено на 30 марта 2023.
Также в отношении Анатолия Быкова возбуждено еще одно уголовное дело, его обвиняют в убийстве в 1998. За истечением срока давности, с предпринимателя сняли уголовное преследование по обвинению в руководстве ОПГ. Об этом ходатайствовала сторона защиты.
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