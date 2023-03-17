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Бывший лесной министр Красноярского края останется в СИЗО до мая

Бывший лесной министр Красноярского края останется в СИЗО до мая
Автор фото: rawpixel.com. Иллюстрация: freepik.com

В изоляторе экс-чиновник оказался почти два с половиной года назад. Его дело уже дошло до суда, но он остается под стражей.

#НОВОСТИ

Экс-министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов останется под стражей до 1 мая 2023, сообщили в пресс-службе краевого суда.

Маслодудов был арестован в сентябре 2020. Его подозревали во взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве, с использование служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В декабре 2021 расследование было завершено и дело, с утвержденным обвинительным заключением, передали в Советский районный суд Красноярска, который оставил бывшего чиновника под стражей.

В конце января 2023 эта мера пресечения в отношении Маслодудова снова была продлена — до 01.05.2023. Защита не согласилась с этим и подала апелляцию в Красноярский краевой суд, с просьбой смягчить позицию. Однако тот встал на сторону своих районных коллег и оставил их решение в силе.

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Автор: Петр Савельев
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