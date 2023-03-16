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Анатолий Быков предстанет перед судом за организацию убийства

Анатолий Быков предстанет перед судом за организацию убийства
Автор фото: fabrikasimf. Иллюстрация: freepik.com

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по еще одному делу «авторитетного» бизнесмена.

#НОВОСТИ

Уголовное дело Анатолия Быкова, об организации убийства в 1998, направлено в Кировский районный суд Красноярска, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю.

Расследование длилось более двух лет. На днях оно завершилось и дело отправили в прокуратуру, для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, Быков поручил «соратникам» по криминалу убить своего потенциального конкурента в криминальной среде Владимира Филиппова. Те исполнили задуманное, застрелив Филиппова в ночь с 17 на 18 июня 1998 в районе дома по ул. Тимошенкова, 187.

Прокуратура поддержала выводы СК, и теперь дело уйдет в суд. Оно возбуждено по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой). По этому обвинению Букову может грозить до 20 лет лишения свободы.

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Бизнесмен заявил подобное ходатайство после ознакомления с материалами дела. Следствие согласилось.

В Красноярске обвинение запросило 18 лет колонии для Анатолия Быкова

Такой срок для предпринимателя получится по итогам двух уголовных дел о покушении на убийство, — сообщает прокуратура края.

ЕСПЧ постановил выплатить Анатолию Быкову 7,5 тыс. евро

Европейский суд по правам человека поддержал жалобу Анатолия Быкова и постановил выплатить ему 7,5 тыс. евро за содержание в металлической клетке во время судебных заседаний.

Автор: Петр Савельев
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