Анатолий Быков предстанет перед судом за организацию убийства

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по еще одному делу «авторитетного» бизнесмена.

Уголовное дело Анатолия Быкова, об организации убийства в 1998, направлено в Кировский районный суд Красноярска, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю.

Расследование длилось более двух лет. На днях оно завершилось и дело отправили в прокуратуру, для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, Быков поручил «соратникам» по криминалу убить своего потенциального конкурента в криминальной среде Владимира Филиппова. Те исполнили задуманное, застрелив Филиппова в ночь с 17 на 18 июня 1998 в районе дома по ул. Тимошенкова, 187.

Прокуратура поддержала выводы СК, и теперь дело уйдет в суд. Оно возбуждено по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой). По этому обвинению Букову может грозить до 20 лет лишения свободы.

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Бизнесмен заявил подобное ходатайство после ознакомления с материалами дела. Следствие согласилось.

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Такой срок для предпринимателя получится по итогам двух уголовных дел о покушении на убийство, — сообщает прокуратура края.

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