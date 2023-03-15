Дело Анатолия Быкова об убийстве в 1998 пошло в суд

Расследование длилось больше двух лет. Сейчас оно закончено. Дело за прокурором.

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела по факту убийства группой лиц, возбужденного против Анатолия Быкова, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сам обвиняемый свою причастность к инциденту отрицает, но следствие уверено, что именно Быков организовал убийство тремя своими подчиненными 48-летнего жителя города Красноярска в июне 1998. Преступники сначала несколько дней выслеживали пострадавшего, а затем двое из них застрелили его из газовых пистолетов, переделанных под боевые патроны, в районе дома по Тимошенкова, 187.

Теперь, если выводы и доводы следствия устроят прокуратуру, куда дело отправили для утверждения обвинительного заключения, оно отправиться в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что раньше в рамках этого дела Быкова также обвиняли в создании и руководстве ОПГ. Но недавно эту часть обвинения отменили из-за истечения срока давности.

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