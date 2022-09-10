Суд снова арестовал имущество Анатолия Быкова на 9 млн рублей
Емельяновский районный суд арестовал имущество красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, осужденного за организацию убийства двух человек на сумму более 9 млн рублей.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Красноярского края.
Напомним, что в июле 2022 Свердловский районный суд Красноярска удовлетворил ходатайство об аресте на имущество Быкова в виде шести нежилых зданий на сумму порядка 9,5 млн рублей. Однако 30 августа 2022 Красноярский краевой суд отменил решение нижестоящего суда по апелляции защиты.
Новый арест наложен в рамках расследования уголовного дела,
возбужденного по факту создания Быковым в 2000-х преступного сообщества на территории Красноярского края для совершения тяжких, особо тяжких преступлений и убийства жителя Красноярска», — говорится в сообщении ведомства.
Арест имущества связан с иском родственников убитого криминального авторитета Владимира Филиппова. Они потребовали взыскать деньги с Быкова за возмещение морального вреда после якобы убийства Филиппова, — пишет «Проспект Мира».
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