Аркадия Волкова выпустили на свободу
Аркадий Волков, бывший депутат Горсовета Красноярска, осужденный за взятку и мошенничество, покинул пределы пенитенциарного заведения.
О данном факте заявил блогер Владимир Владимиров, ресторатор и политический коллега г-на Волкова, который провел в колонии более трех лет.
Напомним, в ноябре 2022 суд принял решение о досрочном освобождении г-на Волкова, однако прокуратура подала апелляцию и процесс затянулся.
Само дело депутата связано с социальным проектом «Машина добрых дел», который занимался бесплатной помощью малоимущим жителям в решении бытовых проблем.
По версии следствия, в феврале 2016 г-н Волков обратился к КрасТЭК и потребовал фиктивно трудоустроить сотрудников проекта, которые в этом качестве получили 430 тыс. рублей в качестве зарплаты. В ноябре 2018 стало известно о дополнительном эпизоде в деле — Волкова заподозрили в мошеннических действиях на сумму в 370 тыс. рублей также связанных с этим проектом.
Приговор в 7 лет строгого режима вызвал широкий резонанс среди красноярской общественности. Бывшие коллеги по Горсовету и простые горожане оценили такой срок как необоснованно суровый относительно других коррупционных дел.
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