Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.03
75,90
80,13
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Аркадия Волкова выпустили на свободу

Аркадия Волкова выпустили на свободу
Иллюстрация: Telegram

Аркадий Волков, бывший депутат Горсовета Красноярска, осужденный за взятку и мошенничество, покинул пределы пенитенциарного заведения.

#НОВОСТИ

О данном факте заявил блогер Владимир Владимиров, ресторатор и политический коллега г-на Волкова, который провел в колонии более трех лет.

Напомним, в ноябре 2022 суд принял решение о досрочном освобождении г-на Волкова, однако прокуратура подала апелляцию и процесс затянулся.

Само дело депутата связано с социальным проектом «Машина добрых дел», который занимался бесплатной помощью малоимущим жителям в решении бытовых проблем.

По версии следствия, в феврале 2016 г-н Волков обратился к КрасТЭК и потребовал фиктивно трудоустроить сотрудников проекта, которые в этом качестве получили 430 тыс. рублей в качестве зарплаты. В ноябре 2018 стало известно о дополнительном эпизоде в деле — Волкова заподозрили в мошеннических действиях на сумму в 370 тыс. рублей также связанных с этим проектом.

Приговор в 7 лет строгого режима вызвал широкий резонанс среди красноярской общественности. Бывшие коллеги по Горсовету и простые горожане оценили такой срок как необоснованно суровый относительно других коррупционных дел.

Читайте по теме

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Назначен новый руководитель Социального фонда в Красноярском краеНазначен новый руководитель Социального фонда в Красноярском крае
  • В Красноярском крае проверят более 500 участков золотодобычиВ Красноярском крае проверят более 500 участков золотодобычи
  • Евгений Стодушный: Мы формируем музыкальный опыт в повседневной жизни людейЕвгений Стодушный: Мы формируем музыкальный опыт в повседневной жизни людей
  • 10 главных цифр КЭФ-202310 главных цифр КЭФ-2023
  • Ольга Свежинская: Коробка – вот где простор для творчестваОльга Свежинская: Коробка – вот где простор для творчества
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.