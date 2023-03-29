Главу Красспорта Черноусова оставят под арестом до 1 июня

Главного спортивного чиновника региона обвиняют в получении взятки: одновременно с этим в отношении Валерия Черноусова возбуждено еще несколько уголовных дел.

28 марта Железнодорожный районный суд продлил срок заключения под стражей руководителю Главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска Валерия Черноусова. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Глава Красспорта останется под арестом до 1 июня 2023.

«Мера пресечения Черноусову. 28 марта 2023 Железнодорожным районным судом Красноярска руководителю Главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска Черноусову В. А., обвиняемому по п. п.„Б, В“ ч.5 ст 290 УК РФ в получении взятки, продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 01.06.2023 г. включительно», — говорится в Telegram-канале «Новости судов Красноярского края».

Валерия Черноусова задержали в феврале 2023: по информации красноярского Следкома, чиновник получил взятку от директора МАУ «ЦСК» Максима Кузнецова — тот заключил от имени муниципального учреждения фиктивный договор с ИП на заливку льда на стадионе «Сибирь» по улице Рейдовой. Сумма контракта составила более 330 тыс. рублей, но фактического выполнения работ не состоялось.

В марте 2023 в отношении руководителя Красспорта возбудили еще одно уголовное дело: на этот раз с расчетного счета МАУ «ЦСК» на счет индивидуального предпринимателя было переведено около 350 тысяч рублей. Согласно пяти фиктивным договорам на оказание услуг по вывозу снега, веток и мусора специальной техникой — эти работы так же не были проведены.

Несколько дней спустя стало известно о появлении еще одного дела в отношении Валерия Черноусова: чиновника обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере). По версии следствия, глава Красспорта похитил около 600 тысяч рублей со счета МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лесной» — средства перевели на расчетный счет ИП по семи фиктивным договорам. Их заключили для оказания услуг по уборке крыш зданий и сооружений, уборке территории, вывозу мусора и отсыпке щебнем бытовых площадок комплекса и его филиалов — фактически этого сделано не было.

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