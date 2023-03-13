Следователи выявили мошенничество в деле главы Красспорта Валерия Черноусова
Следователи продолжают расследование уголовного дела о получении взятки руководителем главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска Валерием Черноусовым.
Сейчас в отношении главного спортивного чиновника возбудили еще и дело о мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере.
По версии следствия, с марта 2021 по 31 мая 2022 обвиняемый Валерий Черноусов похитил денежные средства МАУ «ЦСК» в сумме около 350 тысяч рублей. Деньги перевели с расчетного счета МАУ «ЦСК» на счет индивидуального предпринимателя по пяти фиктивным договорам на оказание услуг по вывозу снега, веток и мусора специальной техникой. Однако эти услуги оказаны не были.
Ранее в отношении спортивного чиновника было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки для строительства своего загородного дома. Уголовные дела сейчас соединены в одно производство. Обвиняемый находится под стражей.
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