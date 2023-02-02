Задержан главный спортивный чиновник Красноярска

Руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска Валерий Черноусов подозревается в получении взятки для строительства своего загородного дома.

Как рассказали в следственном комитете, Валерий Черноусов получил взятку от директора МАУ «ЦСК» Максима Кузнецова в виде строительных и горюче-смазочных материалов и транспортных услуг. Перед этим чиновник угрожал создать условия, из-за которых Максим Кузнецов уволился бы со своей должности.

По версии следователей, директор МАУ «ЦСК» заключил от имени муниципального учреждения с ИП фиктивный договор на заливку льда на стадионе «Сибирь» по улице Рейдовой. Сумма контракта составила более 330 тысяч руб. Но фактически работы выполнены не были. Максим Кузнецов подписал фиктивные акты выполненных услуг и ИП получил деньги. Затем предприниматель на эти средства по поручению директора МАУ «ЦСК» купил строительные и горюче-смазочные материалы для строительства загородного дома Валерия Черноусова. Каток позже залили, но уже по другому контакту.

С другим ИП МАУ «ЦСК» заключил договоры на оказание транспортных услуг для учреждения. В рамках его исполнения в интересах руководителя главного управления по физической культуре и спорту были оказаны услуги на сумму 220 тысяч рублей. В итоге общая сумма ущерба превысила 550 тысяч руб.

В настоящее время Валерий Черноусов задержан, мера пресечения ему пока не выбрана.

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