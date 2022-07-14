Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.07
58,53
58,90
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На сотрудника Пенсионного фонда возбуждено уголовное дело

На сотрудника Пенсионного фонда возбуждено уголовное дело
Иллюстрация: ura.ru

Начальник управления информационных технологий ОПФР по Красноярскому краю обвиняется в покушении на получение взятки.

#НОВОСТИ

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы ФСБ — чиновнику инкриминируется обвинение по статьям 30 и 290 уголовного кодекса «покушение на получение взятки в крупном размере».

В настоящее время обвиняемый помещен под домашний арест.

По версии следствия, в апреле…мае 2022 начальник управления подписал акт экспертизы на 658 неоригинальных картриджей для принтеров, поставленные ведомству ООО «Сервис Печати» в рамках госконтракта.

Незаконные действия обвиняемого заключались в обеспечении подписания экспертного заключения о проверке поставки товара», — сообщают в Следственном комитете.

Правоохранители отмечают, что за указанное действие казнокраду предназначалась взятка от подрядчика в размере 0,8 млн рублей.

Напомним, что недавно Госдума приняла закон, объединяющий Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования в единый Социальный фонд. Предполагается, что слияние упростит и ускорит получение социальных услуг, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания. Закон уже подписан президентом.

 

Читайте далее

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске в районе Северного шоссе изменится схема движения транспортаВ Красноярске в районе Северного шоссе изменится схема движения транспорта
  • «Аэрофлот» продлил распродажу билетов из Красноярска со скидками до 60%«Аэрофлот» продлил распродажу билетов из Красноярска со скидками до 60%
  • Арестован экс-руководитель компании, которая занималась проектом метро в КрасноярскеАрестован экс-руководитель компании, которая занималась проектом метро в Красноярске
  • Организаторы премии «Человек года» назвали дату проведения в 2022Организаторы премии «Человек года» назвали дату проведения в 2022
  • Гольф, бизнес-talk и наследники — как прошел пикник от «Делового квартала»Гольф, бизнес-talk и наследники — как прошел пикник от «Делового квартала»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.