На сотрудника Пенсионного фонда возбуждено уголовное дело

Начальник управления информационных технологий ОПФР по Красноярскому краю обвиняется в покушении на получение взятки.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы ФСБ — чиновнику инкриминируется обвинение по статьям 30 и 290 уголовного кодекса «покушение на получение взятки в крупном размере».

В настоящее время обвиняемый помещен под домашний арест.

По версии следствия, в апреле…мае 2022 начальник управления подписал акт экспертизы на 658 неоригинальных картриджей для принтеров, поставленные ведомству ООО «Сервис Печати» в рамках госконтракта.

Незаконные действия обвиняемого заключались в обеспечении подписания экспертного заключения о проверке поставки товара», — сообщают в Следственном комитете.

Правоохранители отмечают, что за указанное действие казнокраду предназначалась взятка от подрядчика в размере 0,8 млн рублей.

Напомним, что недавно Госдума приняла закон, объединяющий Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования в единый Социальный фонд. Предполагается, что слияние упростит и ускорит получение социальных услуг, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания. Закон уже подписан президентом.

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