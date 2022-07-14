На сотрудника Пенсионного фонда возбуждено уголовное дело
Начальник управления информационных технологий ОПФР по Красноярскому краю обвиняется в покушении на получение взятки.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы ФСБ — чиновнику инкриминируется обвинение по статьям 30 и 290 уголовного кодекса «покушение на получение взятки в крупном размере».
В настоящее время обвиняемый помещен под домашний арест.
По версии следствия, в апреле…мае 2022 начальник управления подписал акт экспертизы на 658 неоригинальных картриджей для принтеров, поставленные ведомству ООО «Сервис Печати» в рамках госконтракта.
Незаконные действия обвиняемого заключались в обеспечении подписания экспертного заключения о проверке поставки товара», — сообщают в Следственном комитете.
Правоохранители отмечают, что за указанное действие казнокраду предназначалась взятка от подрядчика в размере 0,8 млн рублей.
Напомним, что недавно Госдума приняла закон, объединяющий Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования в единый Социальный фонд. Предполагается, что слияние упростит и ускорит получение социальных услуг, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания. Закон уже подписан президентом.
Читайте далее
-
Путин объединил ПФР и ФСС. Новая структура заработает с 2023 г.
Закон об объединении пенсионного фонда и фонда соцстрахования подписан. Власти рассчитывают, что преобразования сэкономят средства, которые можно будет направить на повышение пенсий.14.07.2022Новости ДКЕкатеринбург
-
Российским пенсионерам приготовили единовременные денежные выплаты. Но не всем
Единоразово снять деньги со своего пенсионного счета в размере от 10 тыс. до 100 тыс. руб. смогут даже работающие пенсионеры. Заявление можно подать только в июле 2022 г.05.07.2022Новости ДКЕкатеринбург
-
За первого ребенка — 680 тыс. руб. Минтруд прогнозирует рост маткапитала
Индексация выплат за первого и последующих детей в ближайшие три года с учетом реальной инфляции закладывается в бюджет Пенсионного фонда.23.06.2022Новости ДКЕкатеринбург
-
Виктор Немихин: «Если Россия выберет госкапитализм, публичный рынок капитала исчезнет»
За три месяца российские инвесторы испытали на себе все существующие риски. Среди них появились «условно богатые люди». Каких возможностей они лишились и что им по-прежнему доступно, — на DK.RU.10.06.2022Новости ДКЕкатеринбург