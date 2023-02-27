Дело гендиректора красноярского центра «Мой бизнес» ушло в прокуратуру

Александра Граматунова подозревают в растрате 6 млн рублей казенных денег.

Уголовное дело генерального директора центра «Мой бизнес» в Красноярском крае (АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания») Александра Граматунова отправили в прокуратуру для утверждения обвинения. Об этом сообщил региональный Главк Следственного комитета России.

По данным ведомства, 16 июля 2019 топ-менеджер перевел с депозита возглавляемой им организации на свой счет 6 млн рублей, обосновав это хозяйственными нуждами.

На следующий день Граматунов потратил денежные средства на оплату своего кредита, полученного в июле 2018, и впоследствии не представил сведений об использовании денег на цели, указанные в обосновании их выдачи», — рассказали в СК.

Задержали главу красноярского «Моего бизнеса» (тогда у компании еще не было такого называния) в декабре 2022. Тогда же он был отправлен в СИЗО на два месяца. В отношении Граматунова возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Сейчас расследование дела завершено, и оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинения, после чего будет передано в суд.

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