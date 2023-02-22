Татьяна Бочарова покидает агентство по развитию предпринимательства Красноярского края
Губернатор подписал распоряжение об освобождении Татьяны Бочаровой от должности руководителя агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
Информация появилась на сайте краевого правительства. Сообщается, что Татьяна Бочарова уходит с госслужбы по собственной инициативе с 22 февраля.
Справка
Татьяна Бочарова родилась в Красноярске. У нее два высших образования по специальностям «юриспруденция» и «бухгалтерский учет и аудит». Начинала юридическую практику в коммерческих структурах малого и среднего бизнеса города Красноярска. Возглавляла структурные подразделения администрации Свердловского района, работающие с субъектами малого и среднего предпринимательства. В 2013...2019 работала в Законодательном Собрании края (экспертно-правовое управление, комитет по бюджету экономической политике, комитет по промышленной политике, транспорту и связи ). В 2019...2020 занимала должность заместителя министра экономики и регионального развития региона. С сентября 2020 была руководителем агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
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