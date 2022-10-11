На гранты начинающим предпринимателям из Красноярского края выделили плюсом 6 млн рублей

В этом году в Красноярском крае начинающие предприниматели впервые получат гранты до 0,300 млн рублей на открытие или развитие бизнеса.

В госпрограмме региона «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» на такой вид поддержки изначально предусмотрели 60 млн рублей. На заседании краевого правительства сегодня было принято решение о выделении еще 6 млн рублей.

Для получения гранта нужно выполнить ряд требований. Во-первых, на поддержку могут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса из сфер инноваций, IT, креативных индустрий, обрабатывающих производств, индустрии гостеприимства, бытовых услуг, дополнительного образования, спорта, сбора и переработки отходов, ремонта автотранспортных средств, строительных работ. Предприятие должно быть зарегистрировано не ранее 1 мая 2021 и включено в Единый реестр субъектов МСП, который ведёт налоговая. Еще одно требование — наличие сертификата о прохождении любого обучающего курса по основам предпринимательской деятельности.

Татьяна Бочарова , руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края, сообщила, что в ближайшее время будет объявлен дополнительный конкурс на получение грантов в муниципалитетах. Меру поддержки планируют сохранить и в 2023.

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