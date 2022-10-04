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Сельхозкооперативам Красноярского края раздают гранты до 20 млн рублей

Сельхозкооперативам Красноярского края раздают гранты до 20 млн рублей
Иллюстрация: минсельхоз края

Министерство сельского хозяйства края предлагает сельхозкооперативам грантовую поддержку. Сумма грантов зависит от вида поддержки и максимально составляет 20 млн рублей.

#НОВОСТИ
Грант до 20 млн рублей могут получить сельхозкооперативы, который планирует покупать оборудование и модульные объекты для убоя сельхозживотных. До 10 млн рублей могут выделить на покупку оборудования для хранения, первичной обработки и определения качества молока и транспорта для перевозки сельхозживотных, пищевых продуктов и жидкостей. Подать заявки можно до 21 октября. Деньги нужно израсходовать в течение года после получения.
 
Отметим, такая форма поддержки доступна сельхозкооперативам третий год. За 2020...2021 поддержку  получили 15 кооперативов края. Общая сумма составила 75 млн рублей.
В этом году из-за роста цен на материально-технические ресурсы глава региона поставил задачу увеличить размер грантов в несколько раз. Соответственно, вырос и объем финансирования этого направления – до 120 млн рублей», — сообщил Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли.
Подробная информация о конкурсе есть на сайте минсельхоза края.
 
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Автор: Петр Савельев
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