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Максим Гуревич останется в СИЗО до середины марта

Максим Гуревич останется в СИЗО до середины марта
Иллюстрация: Яндекс

Максим Гуревич продолжает находиться в СИЗО. Суд оставил без изменения меру пресечения красноярскому телеведущему и бизнесмену.

#НОВОСТИ

Красноярский краевой суд рассмотрел жалобу адвоката Максима Гуревича и не удовлетворил просьбу об изменении меры пресечения. Телеведущий продолжает находиться в СИЗО. Пока до 15 марта. В краевой прокуратуре аргументировали это решение тем, что г-н Гуревич

может скрыться или воздействовать на органы следствия».

Следствие посчитало такие риски опасными, так как

сбор и  закрепление доказательств находятся в начальной стадии».

Напомним, 18 января Максим Гуревич был задержан в собственной квартире. На него заведено уголовное дело  по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, телеведущий, будучи еще и директором компании «Современное производство» похитил 5 млн рублей, выделенных из краевого бюджета на проведение мероприятия для одаренных детей.

Добавим, коллеги г-на Гуревича — сотрудники «7 канал Красноярск», создали петицию в его поддержку и провели пресс-конференцию в Доме журналиста с  участием адвоката.

Автор: Петр Савельев
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