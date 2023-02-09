Максим Гуревич останется в СИЗО до середины марта

Максим Гуревич продолжает находиться в СИЗО. Суд оставил без изменения меру пресечения красноярскому телеведущему и бизнесмену.

Красноярский краевой суд рассмотрел жалобу адвоката Максима Гуревича и не удовлетворил просьбу об изменении меры пресечения. Телеведущий продолжает находиться в СИЗО. Пока до 15 марта. В краевой прокуратуре аргументировали это решение тем, что г-н Гуревич

может скрыться или воздействовать на органы следствия».

Следствие посчитало такие риски опасными, так как

сбор и закрепление доказательств находятся в начальной стадии».

Напомним, 18 января Максим Гуревич был задержан в собственной квартире. На него заведено уголовное дело по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, телеведущий, будучи еще и директором компании «Современное производство» похитил 5 млн рублей, выделенных из краевого бюджета на проведение мероприятия для одаренных детей.

Добавим, коллеги г-на Гуревича — сотрудники «7 канал Красноярск», создали петицию в его поддержку и провели пресс-конференцию в Доме журналиста с участием адвоката.