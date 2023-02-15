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Глава Мотыгино Петр Сипкин задержан с поличным при получении взятки

Глава Мотыгино Петр Сипкин задержан с поличным при получении взятки
Иллюстрация: МВД края

Видео: Петра Сипкина, главу пгт. Мотыгино, задержали полицейские в момент получения взятки.

#НОВОСТИ

В начале февраля полицейские установили, что должностное лицо за общее покровительство в заключении контрактов с администрацией на содержание дорожно-уличной сети населенного пункта вымогает взятку в размере 270 тыс. рублей у ИП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками органов внутренних дел. В ходе личного досмотра полицейские изъяли 54 меченных купюры номиналом 5 тыс. рублей», - прокомментировали в полиции.

В настоящее время по материалам, собранным УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю, региональный СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере».

Как отмечают следователи, размер взятки составил 10% от общей суммы заключенных муниципальных контрактов на сумму 2,7 млн рублей.

По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - пояснили в СК края.

Г-ну Сипкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц.

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Автор: Петр Савельев
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