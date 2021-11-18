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Пенсионерка из Козульки оказалась самой большой фанаткой интернета

Пенсионерка из Козульки оказалась самой большой фанаткой интернета
Иллюстрация: Яндекс

Всего за месяц женщина использовала более 600 ГБ трафика — этого хватит, чтобы четверо суток без остановки смотреть онлайн фильмы в 4K. Такие данные приводят аналитики МегаФона.

#НОВОСТИ

В целом же, по их данным, по интернет-аппетитам пенсионеры России обогнали молодежь. Так,  пожилые люди стали чаще пользоваться приложениями и мессенджерами, загружать книги и смотреть видео.

За последений месяц c помощью мобильного интернета они скачали более миллиона гигабайт трафика — и это на 14% больше, чем загрузила молодежь. 

В целом же, жители региона старше 55 лет скачивают в интернете на 30% больше данных, чем годом ранее.

За год более 5 тысяч красноярцев в возрасте 55+ научились проводить онлайн-платежи и стали подключать мобильные сервисы.

Выросла активность общения в WhatsApp и просмотры видео в Youtube.

Востребованным стало у пожилых абонентов и чтение электронных книг. Чаще всего они выбирают в онлайн-библиотеках детективы и фантастику, предпочитая отечественных авторов, в первую очередь — Дарью Донцову.

Как правило, женщины-пенсионерки в 1,5 раза активнее в сети активнее, чем мужчины.

При этом главные фанаты интернета живут в поселках и деревнях края. В топе наиболее онлайн-продвинутых отмечены пенсионеры села Орловка Дзержинского района, поселков Нижняя Пойма и Мотыгино.

За год доля пользователей смартфонов среди абонентов 55+ выросла почти на 10 процентных пунктов и сейчас составляет 63%.

Алитики МегаФона предположили, что на изменения в мобильном поведении повлияли введенные общественные ограничения в связи с пандемией.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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