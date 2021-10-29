Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.10
70,52
81,83
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцы снижают стресс через фильмы ужасов

Красноярцы снижают стресс через фильмы ужасов
Иллюстрация: pixabay.com

С приходом осени жители Красноярского края стали больше времени тратить на просмотры фильмов и сериалов в жанре хоррор. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ».

#НОВОСТИ

Самыми популярными стали фильмы про апокалипсис, их увидел каждый третий зритель онлайн-кинотеатра.

Психологи рассказывают: осенняя хандра и новая волна коронавируса повышают уровень тревожности у горожан, а фильмы ужасов могут стать своеобразной эмоциональной разрядкой.

Кроме того, приближается Хэллоуин — праздник, который всегда приносит с собой повышенное внимание к пугающему кино.

В России, по данным ВЦИОМ, лишь  7% людей отмечают эту дату, наряжаясь в образы демонов и ведьм — большинство же предпочитает смотреть страшилку по ТВ.

По данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров — их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.

В выборе сериалов для ночи Хэллоуина жители Красноярского края единодушны.

Каждый третий отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние», на втором месте истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы».

В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Голем: Начало», «Синяя бездна 2», «Поворот не туда: Наследие», каждый из которых набрал лишь 2% аудитории.

 

Читайте также:

  •  

Больше страшных новостей, ужасов и трагедий. Зачем нашему мозгу поток негатива перед сном

В мире, стране и вашем городе все плохо. Понимая это, мы с упоением разыскиваем в сети подробности трагедий и кризисов, читаем новости об авариях и преступлениях, обсуждая их с друзьями.

 

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Стал известен кандидат на пост министра экономики и регионального развития краяСтал известен кандидат на пост министра экономики и регионального развития края
  • «Человек года-2021»: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса»«Человек года-2021»: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса»
  • Локдаун: в красноярские ТЦ вход только по QR-кодамЛокдаун: в красноярские ТЦ вход только по QR-кодам
  • «Мусорный» регоператор хочет взыскать с правительства Красноярского края 889 миллионов«Мусорный» регоператор хочет взыскать с правительства Красноярского края 889 миллионов
  • В Красноярском крае уже почти 650 заболевших за суткиВ Красноярском крае уже почти 650 заболевших за сутки
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.