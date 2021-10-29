Красноярцы снижают стресс через фильмы ужасов

С приходом осени жители Красноярского края стали больше времени тратить на просмотры фильмов и сериалов в жанре хоррор. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ».

Самыми популярными стали фильмы про апокалипсис, их увидел каждый третий зритель онлайн-кинотеатра.

Психологи рассказывают: осенняя хандра и новая волна коронавируса повышают уровень тревожности у горожан, а фильмы ужасов могут стать своеобразной эмоциональной разрядкой.

Кроме того, приближается Хэллоуин — праздник, который всегда приносит с собой повышенное внимание к пугающему кино.

В России, по данным ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают эту дату, наряжаясь в образы демонов и ведьм — большинство же предпочитает смотреть страшилку по ТВ.

По данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров — их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.

В выборе сериалов для ночи Хэллоуина жители Красноярского края единодушны.

Каждый третий отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние», на втором месте истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы».

В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Голем: Начало», «Синяя бездна 2», «Поворот не туда: Наследие», каждый из которых набрал лишь 2% аудитории.

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«Американские фильмы о космосе — о будущем. А российские — только о прошлом» — Антон Долин «Государство само не понимает, чего хочет. С одной стороны — мощной отечественной киноиндустрии, с другой — чтобы там не было фильмов, которые отдельным представителям государства не по душе».