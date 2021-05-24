Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.05
73,58
89,94
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцам покажут «Пролетая над гнездом кукушки» в формате 4К

Красноярцам покажут «Пролетая над гнездом кукушки» в формате 4К
Иллюстрация: Енисей кино

Экранизации культового романа Кена Кизи исполнилось 45 лет. В честь юбилея фильма его покажут в Красноярске на большом экране в отреставрированной версии.

#НОВОСТИ

Кроме того красноярцы смогут попасть на специальный предпремьерный показ, который организуют «Енисей кино» и «Синема Парк. Галерея Енисей» в рамках совместного проекта «Кино с экспертом».

Премьера новой версии фильма пройдет 25 мая в 19:00. Зрители смогут не просто посмотреть легендарную картину, но и поучаствовать в ее обсуждении со специалистами-культурологами «Енисей кино» Вячеславом Зобовым и Инной Конюковой, а также экспертом в области нейропсихологии – Марией Ивановой. Они расскажут, как авторы фильма конструируют модель общества на примере лечебницы для душевнобольных, насколько достоверно лента передает атмосферу больницы и чем так примечателен образ главной злодейки, которая в XXI веке даже получила собственный сериал.

Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана получил пять премий «Оскар».

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Предмостную площадь и набережную Енисея собираются модернизироватьПредмостную площадь и набережную Енисея собираются модернизировать
  • Может ли Илон Маск построить завод Tesla в Красноярском крае?Может ли Илон Маск построить завод Tesla в Красноярском крае?
  • В Шерегеше будет построен аэропорт за 14 млрд рублейВ Шерегеше будет построен аэропорт за 14 млрд рублей
  • Запрет избираться причастным к экстремизму. Провал вакцинации. Главное 21 маяЗапрет избираться причастным к экстремизму. Провал вакцинации. Главное 21 мая
  • Красный ценник: рост стоимости лососевой икры бьет рекордыКрасный ценник: рост стоимости лососевой икры бьет рекорды
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.