Красноярцам покажут «Пролетая над гнездом кукушки» в формате 4К

Экранизации культового романа Кена Кизи исполнилось 45 лет. В честь юбилея фильма его покажут в Красноярске на большом экране в отреставрированной версии.

Кроме того красноярцы смогут попасть на специальный предпремьерный показ, который организуют «Енисей кино» и «Синема Парк. Галерея Енисей» в рамках совместного проекта «Кино с экспертом».

Премьера новой версии фильма пройдет 25 мая в 19:00. Зрители смогут не просто посмотреть легендарную картину, но и поучаствовать в ее обсуждении со специалистами-культурологами «Енисей кино» Вячеславом Зобовым и Инной Конюковой, а также экспертом в области нейропсихологии – Марией Ивановой. Они расскажут, как авторы фильма конструируют модель общества на примере лечебницы для душевнобольных, насколько достоверно лента передает атмосферу больницы и чем так примечателен образ главной злодейки, которая в XXI веке даже получила собственный сериал.

Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана получил пять премий «Оскар».