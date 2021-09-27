Samsung обогнал Apple в рейтинге популярности среди красноярцев

Каждый седьмой житель Красноярского края в сети МегаФон пользуется сегодня смартфонами Apple. Однако «яблочные» модели оказались не на первом месте по востребованности у жителей нашего региона.

Американский производитель находится на 4 месте и уступает по популярности азиатским Samsung (27%), Huawei (25%) и Xiaomi (17%).

Больше всего в Красноярском крае любят iPhone 11. Именно на него приходится 16% от всех iPhone. Смартфоны 12-го поколения составляют чуть более 5% среди моделей Apple в крае.

Специалисты отмечают, что среди жителей Красноярского края популярным оказался iPhone 13.

Уже в первые сутки был зафиксирован повышенный спрос — количество предзаказов на новинки было почти в 3 раза выше, чем на iPhone 12 в прошлом году.

Наибольшей популярностью пользуется модель iPhone 13 Pro Max — на неё приходится около половины от всех предзаказов.

Чаще всего выбирают модели в небесно-голубом цвете с объёмом памяти 256 Гб.

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Красноярцы «нарастили» объем памяти у своих гаджетов ПАО «МТС» проанализировала рынок смартфонов в Красноярске в первом полугодии 2021 года. Продажи гаджетов с января по июнь текущего года составили рекордные 274 млн рублей.

