Красноярцы «нарастили» объем памяти у своих гаджетов

Это на 20% больше результатов прошлого года за аналогичный период.

У жителей краевой столицы все большей популярностью пользуются премиальные смартфоны. Дешевые модели перестали удовлетворять потребности пользователей̆, спрос смещается в пользу гаджетов с большим объемом памяти, качественными камерами и большими дисплеями. Средняя стоимость устройств, которые покупали горожане, составила 28 200 рублей. По сравнению с первым полугодием 2020 года она выросла более чем на 70%. В целом сегмент смартфонов до 20 000 рублей уменьшается, в то время как количество проданных девайсов стоимостью от 50 000 рублей растет. Наибольший вклад в популярность дорогих гаджетов внесла компания Apple. iPhone 11 на 128 ГБ стал самым популярным устройством в январе-июне 2021 года.

Самый заметный тренд первой половины 2021 года — увеличение объёма встроенной памяти. В январе-июне 2020 года наибольшей популярностью пользовались смартфоны с накопителем на 32 ГБ. В первом полугодии 2021 года спрос сместился в пользу гаджетов с 64 и 128 ГБ — они заняли 32% и 30% рынка соответственно. Четверть рынка занимают устройства с 32 ГБ, девайсы с 16 ГБ выбирают в 5% случаев, а с 256 ГБ и более крупным размером памяти — в 5%.

Рост популярности смартфонов с большим накопителем памяти связан с тем, что объем памяти меньше 32 ГБ перестал быть достаточным для комфортного использования девайсов. Растет количество популярных приложений и их функционал, в результате чего они стали занимать больше места в устройствах. Кроме того, копится всё больше фотографий, видео и других данных, которые переносятся со старых гаджетов при покупке новой модели.

Топ-5 самых продаваемых смартфонов в Красноярске в первом полугодии 2021 года