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Красноярцы «нарастили» объем памяти у своих гаджетов

Красноярцы «нарастили» объем памяти у своих гаджетов
Автор фото: fauxels. Иллюстрация: pexels.com

ПАО «МТС» проанализировала рынок смартфонов в Красноярске в первом полугодии 2021 года. Продажи гаджетов с января по июнь текущего года составили рекордные 274 млн рублей.

#НОВОСТИ
Это на 20% больше результатов прошлого года за аналогичный период.

У жителей краевой столицы все большей популярностью пользуются премиальные смартфоны. Дешевые модели перестали удовлетворять потребности пользователей̆, спрос смещается в пользу гаджетов с большим объемом памяти, качественными камерами и большими дисплеями. Средняя стоимость устройств, которые покупали горожане, составила 28 200 рублей. По сравнению с первым полугодием 2020 года она выросла более чем на 70%. В целом сегмент смартфонов до 20 000 рублей уменьшается, в то время как количество проданных девайсов стоимостью от 50 000 рублей растет. Наибольший вклад в популярность дорогих гаджетов внесла компания Apple. iPhone 11 на 128 ГБ стал самым популярным устройством в январе-июне 2021 года.

Самый заметный тренд первой половины 2021 года — увеличение объёма встроенной памяти. В январе-июне 2020 года наибольшей популярностью пользовались смартфоны с накопителем на 32 ГБ. В первом полугодии 2021 года спрос сместился в пользу гаджетов с 64 и 128 ГБ — они заняли 32% и 30% рынка соответственно. Четверть рынка занимают устройства с 32 ГБ, девайсы с 16 ГБ выбирают в 5% случаев, а с 256 ГБ и более крупным размером памяти — в 5%. 

Рост популярности смартфонов с большим накопителем памяти связан с тем, что объем памяти меньше 32 ГБ перестал быть достаточным для комфортного использования девайсов. Растет количество популярных приложений и их функционал, в результате чего они стали занимать больше места в устройствах. Кроме того, копится всё больше фотографий, видео и других данных, которые переносятся со старых гаджетов при покупке новой модели.

Топ-5 самых продаваемых смартфонов в Красноярске в первом полугодии 2021 года

  • Apple iPhone 11 128 ГБ
  • Apple iPhone 11 64 ГБ
  • Samsung Galaxy A02 32 ГБ
  • Xiaomi Redmi 9A 32Gb
  • Samsung Galaxy A01

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Автор: Петр Савельев
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