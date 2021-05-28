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Легенды Дивногорска будет рассказывать аудиогид

Легенды Дивногорска будет рассказывать аудиогид
Иллюстрация: 2gis.com

Предложить свою историю для аудиогида может любой желающий. Для этого надо опубликовать пост в социальных сетях Вконтакте или Instagram и поставить хэштег #легендыДивногорска.

#НОВОСТИ

«Городские легенды» - так будет называться аудиогид. Это «долгоиграющий» проект компании МТС и сайта «Город Прима» . Аналогичный мобильный аудиогид по Красноярску компания запустила в преддверии универсиады.

Легенды Дивногорска будут доступны на платформах izi.Travel и Surprise Me бесплатно. В ближайший месяц команда проекта изучит истории, опубликованные в социальных сетях, и выберет 10 самых знаковых мест в городе и самые захватывающие рассказы. Они и составят основу народного аудиогида.

 

Автор: Петр Савельев
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