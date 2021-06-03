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На Питерском экономическом форуме активировали анти-спам

На Питерском экономическом форуме активировали анти-спам
Иллюстрация: Деловой квартал

МТС и ФАС подписали на Питерском международном экономическом форуме соглашение о борьбе с цифровым мошенничеством. В частности речь идёт о блокировке спам-звонков.

#НОВОСТИ

МТС представила на форуме решение по защите абонентов от спам-звонков, которое автоматически с помощью анализа big data перенаправляет нежелательные вызовы на специальный голосовой ящик.

Основное отличие нового решения «Базовая защита от спам-звонков» от существующих антиспам-сервисов МТС заключается в том, что абонент может прослушать оставленное в ящике голосовое сообщение по бесплатному короткому номеру или персональной ссылке – абонент получает SMS-уведомление о поступившем вызове. Таким образом, пользователь не пропустит нужную ему информацию и сможет ознакомиться с ней независимо от модели телефона и наличия интернета.

В новой разработке МТС использует алгоритмы, которые на базе машинного обучения, анализа big data и обращений абонентов позволяют с высокой точностью выявлять сомнительные и спам-вызовы. Такие номера заносятся в постоянно обновляемый «черный» список.

На большинстве тарифных планов новая функция «Базовая защита от спам-звонков» уже включена в первоначальный пакет услуг.

 

Автор: Петр Савельев
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