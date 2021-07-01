МТС организует в Красноярске гастроли артистов Comedy Club Production

МТС стала долгосрочным промоутером всех популярных шоу Comedy Club Production, входящем в холдинг «Газпром-медиа». Соглашение подписано с дочерней компанией «МТС Энтертейнмент».

Зрители увидят на собственных и арендных площадках МТС популярные комедийные проекты: Comedy Club, Comedy Woman, «Пой без правил», «Студия Союз», «Stand Up», «Женский стендап», «Однажды в России» и «Импровизация».

«МТС Энтертейнмент» проведет более 250 мероприятий до конца 2023 года, что станет крупнейшим подобным проектом для энтертейнмент-рынка России.

Выступления пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах России. В частности, в Красноярске выступления популярных шоу состоятся на сцене «Гранд Холл Сибирь». Ожидается приезд Нурлана Сабурова, Славы Комиссаренко, Виктора Комарова, Андрея Бебуришвили, Женский стендапи другие.

Купить билеты можно будет без комиссии на МТС Live. А для клиентов МТС, кроме программ лояльности МТС Premium и МТС Cashback, будут доступны специальные билеты, VIP-вход, возможность пройти за кулисы и другие особые условия в рамках мероприятий.

Мы продолжаем наполнять экосистему МТС проектами и эксклюзивными офферами в области энтертейнмента. Шоу и артисты Comedy Club Production – одни из самых любимых и популярных в России. Мы рады стать для них надежным партнёром, который поможет усилить офлайн-присутствие и выйти на новые аудитории», — отметил Михаил Минин, генеральный директор «МТС Энтертейнмент».

«Это самая крупная сделка в концертной индустрии за последнее время, особенно в реалиях пандемии. Сейчас тот момент, когда все игроки на рынке должны скорее думать о сотрудничестве, и наше партнёрство - прекрасный тому пример. Каждая из сторон сможет извлечь максимальную выгоду: МТС получит гастрольные проекты лучших и уникальных юмористических шоу, а Comedy Club Production – доступ к современным технологичным площадкам и сервисам», — рассказал управляющий директор Comedy Club Production Андрей Левин.

Ключевой фактор успешности любого бизнеса, и медиаиндустрии в частности, – способность быстро адаптироваться к современным реалиям и подстраиваться к новым форматам и способам эффективного взаимодействия с аудиторией. Концертные шоу и программы неотъемлемая часть нашей работы, и мы всегда готовы поставлять зрителю качественный и релевантный концертный продукт. Поэтому для нас сотрудничество с «МТС Энтертейнмент» – это ещё один шаг навстречу нашим зрителям, возможность быть во всех средах и на всех площадках, которые для них удобны», - прокомментировал основатель Comedy Club Production, первый заместитель генерального директора субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Артур Джанибекян.

«МТС Энтертейнмент» – дочерняя компания МТС, объединяющая проекты и активы в сфере офлайн-развлечений и связанных с ними онлайн-сервисов, в которые входят: билетные операторы Ticketland и Ponominalu, сервис МТС Live и приложение МТС Live App, направление по организации концертных и театральных выступлений, МТС Live Арена и другие площадки. Ключевыми проектами МТС Энтертейнмент в 2020 году стали инвестиции в мюзикл «Шахматы», серия онлайн- концертов российских звезд и проект «Студия МТС Live».

Comedy Club Production – самая крупная в России компании по производству телевизионного развлекательного контента, организатор первых юмористических фестивалей мирового уровня в стране и за её пределами. Визитные карточки Comedy Club Production – культовые шоу и сериалы, в числе которых Comedy Club, Comedy Woman, Stand Up, «Открытый микрофон», «ТАНЦЫ», «ПЕСНИ», «Comedy Баттл», «Однажды в России», «ХБ», «Импровизация», «Студия Союз», «Не спать!», «Домашний арест», «Универ», «Бородач», «Интерны», «Наша Russia» и многие другие.