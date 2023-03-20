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В уголовном деле руководителя Красспорта появился еще один эпизод

В уголовном деле руководителя Красспорта появился еще один эпизод
Иллюстрация: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следователи продолжают расследовать уголовное дело в отношении руководителя главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска.

#НОВОСТИ
В отношении Валерия Черноусова возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере). Как установили следователи, в период с мая 2021 по июль 2022 чиновник похитил около 600 тысяч рублей со счета МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лесной». Деньги перевели на расчетный счет индивидуального предпринимателя по 7 фиктивным договорам на оказание услуг по уборке крыш зданий и сооружений, уборке территории, вывозу мусора и отсыпке щебнем бытовых площадок комплекса и его филиалов. Однако по факту услуги не были оказаны.  
 
Ранее в отношении спортивного чиновника было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки для строительства своего загородного дома. Потом выяснилось также, что Валерий Черноусов похитил денежные средства МАУ «ЦСК» в сумме около 350 тысяч рублей. 
 
Сейчас уголовные дела соединены в одно производство. Обвиняемый чиновник находится под стражей.  
 
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Автор: Петр Савельев
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