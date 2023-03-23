Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.03
76,83
82,54
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Экс-глава Богучанского района Бахтин пойдет под суд за взятки

Экс-глава Богучанского района Бахтин пойдет под суд за взятки
Автор фото: wirestock. Иллюстрация: freepik.com

По версии следствия он получил 28 взяток от предпринимателей на сумму в почти 20 млн рублей

#НОВОСТИ

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному дела бывшего главы Богучанского района Александра Бахтина и направила его в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

Бахтина задержали в мае 2018 года. Его подозревали в том, что в 2015.. 2017 он, пользуясь своим служебным положением, получал от индивидуальных предпринимателей и представителей различных компаний взятки за содействие в получении ими муниципальных контрактов. По данным прокуратуры, всего им было получено 28 взяток, размер которых составлял от 37 тыс. до 3,2 млн рублей. Общая сумма по итогу превысила 19 млн рублей.

Против Бахтина возбудили дело по пп. «а», «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Однако расследование было приостановлено ввиду состояния здоровья подозреваемого. Однако выяснилось, что в судебно-медицинской экспертизе, установившей факт болезни экс-главы района, участвовала подчиненная супруги чиновника. Тогда прокуратура оспорила результаты экспертизы. Повторная же, в которой участвовали врачи из других регионов позволила возобновить следствие.

Сейчас расследование закончено, обвинительное заключение утверждено и дело передано в Октябрьский районный суд Красноярска.

Также по этому делу в качестве соучастника Бахтина проходил бывший руководитель МКУ Богучанского района «Муниципальная служба заказчика». В мае 2022 его дело ушло в суд, который вынес обвинительный приговор.

Читайте также:

Бывший лесной министр Красноярского края останется в СИЗО до мая 2023

В изоляторе экс-чиновник оказался почти два с половиной года назад. Его дело дошло до суда, но он остается под стражей.

Анатолий Быков предстанет перед судом за организацию убийства

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по еще одному делу «авторитетного» бизнесмена.

Красноярского телеведущего Максима Гуревича отправили под домашний арест

Сегодня Железнодорожный районный суд Красноярска изменил меру пресечения предпринимателю и известному телеведущему Максиму Гуревичу.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В уголовном деле руководителя Красспорта появился еще один эпизодВ уголовном деле руководителя Красспорта появился еще один эпизод
  • Верховный суд запретил неоднозначный нейминг «ЁбиДоёби»Верховный суд запретил неоднозначный нейминг «ЁбиДоёби»
  • 295 млн потратят на объединение дорог Красноярской агломерации в единую систему295 млн потратят на объединение дорог Красноярской агломерации в единую систему
  • В Красноярске определили компанию для достройки дома на улице БауманаВ Красноярске определили компанию для достройки дома на улице Баумана
  • Красноярский край попал в рейтинг регионов с самыми большими зарплатамиКрасноярский край попал в рейтинг регионов с самыми большими зарплатами
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.