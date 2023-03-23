Экс-глава Богучанского района Бахтин пойдет под суд за взятки

По версии следствия он получил 28 взяток от предпринимателей на сумму в почти 20 млн рублей

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному дела бывшего главы Богучанского района Александра Бахтина и направила его в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

Бахтина задержали в мае 2018 года. Его подозревали в том, что в 2015.. 2017 он, пользуясь своим служебным положением, получал от индивидуальных предпринимателей и представителей различных компаний взятки за содействие в получении ими муниципальных контрактов. По данным прокуратуры, всего им было получено 28 взяток, размер которых составлял от 37 тыс. до 3,2 млн рублей. Общая сумма по итогу превысила 19 млн рублей.

Против Бахтина возбудили дело по пп. «а», «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Однако расследование было приостановлено ввиду состояния здоровья подозреваемого. Однако выяснилось, что в судебно-медицинской экспертизе, установившей факт болезни экс-главы района, участвовала подчиненная супруги чиновника. Тогда прокуратура оспорила результаты экспертизы. Повторная же, в которой участвовали врачи из других регионов позволила возобновить следствие.

Сейчас расследование закончено, обвинительное заключение утверждено и дело передано в Октябрьский районный суд Красноярска.

Также по этому делу в качестве соучастника Бахтина проходил бывший руководитель МКУ Богучанского района «Муниципальная служба заказчика». В мае 2022 его дело ушло в суд, который вынес обвинительный приговор.

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