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В Красноярске выделят больше средств на ремонт дорог

В Красноярске выделят больше средств на ремонт дорог
Иллюстрация: Правительство Красноярского края

В пригороде Красноярска в 2024 отремонтируют больше дорог. Такое поручение дал Михаил Котюков, врио губернатора Красноярского края, на заседании президиума правительства региона.

#НОВОСТИ
По рекомендации Михаила Котюкова, на эти цели направят краевую субсидию в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
 
Ко мне поступает много жалоб и обращений от жителей края в соцсетях. Сеть автомобильных дорог края достаточно разветвлённая – более 32 тысяч километров. Ее содержание представляет определенные трудности, тем не менее необходимо искать решения, чтобы дороги соответствовали современным требованиям качества и безопасности», — сообщил врио губернатора.
 
В этом году в регионе отремонтируют 110 объектов. Сейчас работы ведутся на 85 участках. На ремонт ещё трех контракты заключат в августе. 
 
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Автор: Петр Савельев
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