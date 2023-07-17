В Красноярске выделят больше средств на ремонт дорог
В пригороде Красноярска в 2024 отремонтируют больше дорог. Такое поручение дал Михаил Котюков, врио губернатора Красноярского края, на заседании президиума правительства региона.
По рекомендации Михаила Котюкова, на эти цели направят краевую субсидию в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Ко мне поступает много жалоб и обращений от жителей края в соцсетях. Сеть автомобильных дорог края достаточно разветвлённая – более 32 тысяч километров. Ее содержание представляет определенные трудности, тем не менее необходимо искать решения, чтобы дороги соответствовали современным требованиям качества и безопасности», — сообщил врио губернатора.
В этом году в регионе отремонтируют 110 объектов. Сейчас работы ведутся на 85 участках. На ремонт ещё трех контракты заключат в августе.
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