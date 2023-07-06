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В Красноярске вернулись к ремонту улицы 60 лет Октября

В Красноярске вернулись к ремонту улицы 60 лет Октября
Иллюстрация: администрация города

Ремонт здесь начался месяц назад. За это время рабочие убрали пешеходные ограждения и сняли часть дорожного покрытия вдоль бордюр. Затем работы остановились.

#НОВОСТИ
Как сообщил сегодня на дорожном штабе Вячеслав ​Аржевикин, заместитель руководителя МКУ «УДИБ», пауза была временная и вынужденная. Во время демонтажа старых бордюров обнаружили неучтенные элетросети. 
Это электрокабели, напряжение. Они должны находиться на уровне 70 сантиметров. Выяснилось, что кабель залегает прямо под бордюром. Произошел порыв, пришлось приостановить работы, чтобы обследовать весь участок, и не подвергать опасности рабочих и жителей», — сообщил он.
Сейчас работы возобновили. Ремонт должны завершить до октября. Подрядчику предстоит отремонтировать более 3 км дороги. Сейчас, чтобы вернуться в график, на объекте работает 3 бригады рабочих.
 
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Автор: Петр Савельев
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