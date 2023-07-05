В Татышев-парке отремонтируют велодорожки

К работам приступят завтра, 6 июля. С 8 утра и до 22:00 будет закрыт доступ посетителям на Яблоневую аллею. Уже 7 июля красноярцы смогут кататься на этом участке без ограничений.

Привести в порядок велодорожки просили горожане. Специалисты вместе с профессиональными роллерами осмотрели дорожки на западной части острова Татышев и выбрали места для ремонта. Принято решение сделать ремонт на маршруте вдоль яблоневого сада протяжённостью 1,6 км.

​Наша задача – устранить большие, представляющие опасность трещины. Покрытие сделаем ровным и гладким, вровень с дорожкой, чтобы кататься стало безопаснее и комфортнее», — сообщил Михаил Ковтунов , директор МАУ «Татышев-парк».

В этом сезоне на острове также отремонтировали подъездные дороги между западной и восточной парковками парка.

Читайте также: