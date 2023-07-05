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В Татышев-парке отремонтируют велодорожки

В Татышев-парке отремонтируют велодорожки
Иллюстрация: Администрация Красноярска

К работам приступят завтра, 6 июля. С 8 утра и до 22:00 будет закрыт доступ посетителям на Яблоневую аллею. Уже 7 июля красноярцы смогут кататься на этом участке без ограничений.

#НОВОСТИ
Привести в порядок велодорожки просили горожане. Специалисты вместе с профессиональными роллерами осмотрели дорожки на западной части острова Татышев и выбрали места для ремонта. Принято решение сделать ремонт на маршруте вдоль яблоневого сада протяжённостью 1,6 км.
​Наша задача – устранить большие, представляющие опасность трещины. Покрытие сделаем ровным и гладким, вровень с дорожкой, чтобы кататься стало безопаснее и комфортнее», — сообщил Михаил Ковтунов, директор МАУ «Татышев-парк».
В этом сезоне на острове также отремонтировали подъездные дороги между западной и восточной парковками парка.
 
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Автор: Петр Савельев
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