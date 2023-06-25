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Судьбу бассейна на Татышеве решат в следкоме

Судьбу бассейна на Татышеве решат в следкоме
Иллюстрация: Яндекс

Новый бассейн на Тытышеве, открывшийся в прошлом году, не запущен этим летом. Выявлены грубые нарушения.

#НОВОСТИ

Все началось в 2021. Тогда МАУ «Татышев-парк» объявил тендер на постройку открытого пляжного комплекса с бассейном. Победителем конкурса стало ООО «Крастехспец». По условиям тендера компания возводит объект на собственные средства, затем, эксплуатируя комплекс, перечисляет 30% прибыли в бюджет города.

Однако выяснилось, что при строительстве бассейна не были проведены полагающиеся археологические исследования. Об этом сообщает НГС.24 со ссылкой на прокуратура и следственный комитет. В ведомствах сообщили, что на месте бассейна находился объект археологического наследия «Красноярск. Поселение ОстровТатышев-2». Компания знала об этом — ее уведомило руководство МАУ «Татышев-парк». В этом случае археологические раскопки являются обязательными работами. Они не были проведены должным образом. Сейчас ущерб, нанесенный государству, оценивается в 79 млн рублей.

Известно, что администрация парка направила запрос в следственный комитет, чтобы выяснить, можно ли теперь эксплуатировать построенный объект. Пока ответ не получен и судьба пляжного комплекса под вопросом.

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Автор: Петр Савельев
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