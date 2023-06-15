В Красноярске открылся первый официальный пляж
Он находится на острове Татышев, западнее Октябрьского моста. Это первый пляж на территории края, который официально готов к купальному сезону.
Пляж в Татышев-парке получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Купаться там безопасно, вода соответствует санитарным нормам и правилам, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по краю Дмитрий Горяев.
В прошлом году этот пляж получил разрешение на работу в начале июля.
В администрации города сообщили, что около ТРК «Комсомолл» невозможно никакое строительство. Земельный участок находится там в аренде до 2063 года, там может находиться только ТРЦ.
В Красноярске официально разрешили купаться на пляже в Татышев-парке. Там ждут документы
Пляж в МАУ «Татышев-парк» официально готов к купальному сезону. Об этом сообщил главный санитарный врач Дмитрий Горяев. По его словам, зоне рекреации выдали необходимые разрешительные документы.