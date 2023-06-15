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В Красноярске открылся первый официальный пляж

В Красноярске открылся первый официальный пляж
Иллюстрация: Татышев-парк

Он находится на острове Татышев, западнее Октябрьского моста. Это первый пляж на территории края, который официально готов к купальному сезону.

#НОВОСТИ

Пляж в Татышев-парке получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Купаться там безопасно, вода соответствует санитарным нормам и правилам, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по краю Дмитрий Горяев.

В прошлом году этот пляж получил разрешение на работу в начале июля.

Ранее прокуратура края предложила увеличить штрафы за купание в непредназначенных для этого местах. Если внесут поправку к закону края «Об административных правонарушениях», то максимальные штрафы вырастут с 1000 до 3000 рублей. Сейчас проект закона находится на рассмотрение депутатов Заксобрания. Его могут принять уже на сессии 22 июня.
 
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В Красноярске официально разрешили купаться на пляже в Татышев-парке. Там ждут документы

Пляж в МАУ «Татышев-парк» официально готов к купальному сезону. Об этом сообщил главный санитарный врач Дмитрий Горяев. По его словам, зоне рекреации выдали необходимые разрешительные документы.

 

Автор: Петр Савельев
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