В Красноярске открылся первый официальный пляж

Пляж в Татышев-парке получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Купаться там безопасно, вода соответствует санитарным нормам и правилам, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по краю Дмитрий Горяев.

В прошлом году этот пляж получил разрешение на работу в начале июля.

Ранее прокуратура края предложила увеличить штрафы за купание в непредназначенных для этого местах. Если внесут поправку к закону края «Об административных правонарушениях», то максимальные штрафы вырастут с 1000 до 3000 рублей. Сейчас проект закона находится на рассмотрение депутатов Заксобрания. Его могут принять уже на сессии 22 июня.

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