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В Красноярске около ТРК «Комсомолл» не будут строить аквапарк

В Красноярске около ТРК «Комсомолл» не будут строить аквапарк
Иллюстрация: Avito

В администрации города сообщили, что около ТРК «Комсомолл» невозможно никакое строительство. Земельный участок находится там в аренде до 2063 года, там может находиться только ТРЦ.

#НОВОСТИ
Вид разрешенного использования земельного участка — размещение торгово-развлекательного комплекса. И собственник обязался использовать его в соответствии с этим разрешением. По договору, заключенному между администрацией города и собственником ТРК, никакое другое строительство там не разрешено.  
 
Департамент муниципального имущества и земельных отношений отправил арендатору участка уведомление, в котором потребовал использовать участок только по назначению. В противном случае департамент обратится в суд для расторжения договора аренды.
 
Ранее DK.RU писал, что на сайте Avito.ru появилось объявление о поиске инвестора для обустройства зоны отдыха около ТРК «Комсомолл». Там планировали построить беседки, кафе и банный комплекс. Летом должны были открыть детский аквапарк, бассейны, пляж и прокат плавсредств, а зимой — каток и горки.
 
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Автор: Петр Савельев
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