Небоскребы «Красноярск-Сити» предложили разместить на месте комбайнового завода

Бизнес-центр «Красноярск-Сити» собираются перенести на площадку снесенного «Комбайнового завода».

Большие планы

Предполагается, что «Красноярск-Сити» будет иметь офисы класса А в достаточном количестве, чтобы обеспечить массовый переезд крупных российских компаний, имеющих добывающие производства в Красноярском крае. В качестве особого плюса — современное жилье для менеджеров корпораций построят рядом. Обещаны и объекты социальной инфраструктуры.

Моральный облик

Напомним, ранее проект «Красноярск-Сити» предполагалось разместить на Стрелке около ТРЦ «КомсоМолл». Проект включал в себя два небоскреба под офисы и один под отель общей площадью 6 тыс. кв. м, предполагаемый объем инвестиций — более 25 млрд рублей. Соглашение о реализации этого проекта подписал во КЭФа Сергей Ерёмин, мэр Красноярска. Однако возмущенные горожане, считающие, что строительство высоток «изуродуют облик Стрелки», начали собирать подписи под петицией в интернете.

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