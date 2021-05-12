Александр Усс рассказал Владимиру Путину о «Красноярск-Сити»

В Красноярске создадут новый деловой центр, в котором смогут разместить свои офисы крупные компании. Об этом губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал президенту Владимиру Путину.

Глава региона отметил, что крупные компании начинают рассматривать Красноярск как инвестиционный центр и переводят сюда свои управляющие структуры.

Мы после Универсиады не останавливаемся, мы город преображаем, делаем его лучше. И, учитывая эту тенденцию, намерены сделать так называемый „Красноярск-Сити“ для размещения офисов крупных компаний. Вы их знаете», — сообщил губернатор.

Он отметил, что в новом деловом центре могут появиться офисы компаний «Полюс», СУЭК и «Русгидро».

То есть мысль о том, что Красноярск может стать таким инвестиционным центром, и не только Сибири, приобретает свои реальные очертания», — добавил Александр Усс.

Ранее DK.RU сообщал, что площадь делового центра составит более 60 тыс. кв. метров. На его территории штаб-квартиру может разместить компания АФК «Система». Ее лесопромышленные активы объединены в холдинге Segezha Group