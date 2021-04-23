Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.04
76,42
92,04
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске появится деловой центр «Красноярск-Сити»

В Красноярске появится деловой центр «Красноярск-Сити»
Иллюстрация: pixabay.com

В Красноярске крупные холдинги смогут разместить свои офисы в новом деловом центре «Красноярск-Сити», который планируют возвести в нашем городе на средства инвесторов.

#НОВОСТИ
Губернатор Александр Усс заявил, что в новом центре может разместить штаб-квартиру по управлению лесными активами в Сибири компания АФК «Система», все лесопромышленные активы которой объединены в холдинге Segezha Group.
Этот холдинг является владельцам Лесосибирского ЛДК-1 — крупного производителя древесноволокнистых плит и пиломатериалов. Также холдинг ведет собственную лесозагатовку.
Кроме АФК «Система» центральные офисы в нашем городе собираются разместить еще две крупные компании — «Полюс» и «Русал».
Площадь будущего делового центра составит более 60 тыс. кв. метров.
Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Депутаты горсовета согласились наградить главу красноярского избиркома за заслугиДепутаты горсовета согласились наградить главу красноярского избиркома за заслуги
  • Бюджет Красноярского края выделил на развитие турзон 75 млн рублейБюджет Красноярского края выделил на развитие турзон 75 млн рублей
  • Малый общепит в Красноярском крае пострадал больше других коллег по цехуМалый общепит в Красноярском крае пострадал больше других коллег по цеху
  • «На майские к пирамидам» — из Красноярска стартуют прямые рейсы в Египет«На майские к пирамидам» — из Красноярска стартуют прямые рейсы в Египет
  • Александр Усс попросил у Федерации денег на экологические проектыАлександр Усс попросил у Федерации денег на экологические проекты
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.