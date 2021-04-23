В Красноярске появится деловой центр «Красноярск-Сити»

В Красноярске крупные холдинги смогут разместить свои офисы в новом деловом центре «Красноярск-Сити», который планируют возвести в нашем городе на средства инвесторов.

Губернатор Александр Усс заявил, что в новом центре может разместить штаб-квартиру по управлению лесными активами в Сибири компания АФК «Система», все лесопромышленные активы которой объединены в холдинге Segezha Group.

Этот холдинг является владельцам Лесосибирского ЛДК-1 — крупного производителя древесноволокнистых плит и пиломатериалов. Также холдинг ведет собственную лесозагатовку.

Кроме АФК «Система» центральные офисы в нашем городе собираются разместить еще две крупные компании — «Полюс» и «Русал».

Площадь будущего делового центра составит более 60 тыс. кв. метров.