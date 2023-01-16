У «Комсомолла» в Красноярске хотят обустроить зону отдыха с аквапарком

Авторы проекта сейчас ищут инвесторов на правах 50-процентной доли в бизнесе или 30% годовых, при условии займа.

В Красноярске, возле ТРЦ «Комсомолл», хотят обустроить зону отдыха. Соответствующее объявление о поиске инвесторов появилось на сайте Avito.ru.

Судя по объявлению, здесь планируют построить беседки, кафе и банный комплекс. Летом в новой зоне отдыха обещают открывать детский аквапарк, бассейны, пляж и прокат плавсредств, а зимой — каток и горки.

Общий объем инвестиций оценивается в 10 млн рублей. Обещают, что вложения окупятся за три года.

Принять участи в проекте инвестор может по нескольким схемам. Во-первых, за долю в бизнесе, которая может составить до 50%. Во-вторых, если деньги предоставлены на условиях займа, то ему готовы выплачивать 30% годовых. И, в-третьих, он может получать всю чистую прибыль проекта, до полного возврата вложенных средств.

Кто является инициатором проекта, неизвестно. Объявление же размещено красноярским консалтинговым агентством А9. Связаться с ним не удалось, но в НГС24 уверяют, что там от комментариев отказались.

Также, судя по информации, указанной в объявлении, сам проект зоны отдыха, пока не готов.

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