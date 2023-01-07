«Тропу предков» в Хакасии благоустроят за 60 млн рублей

На маршруте планируют построить визит-центр и провести благоустройство.

В 2023 на развитие туристического маршрута «Тропа предков» (Хакасия, Ширинский район) потратят порядка 60 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на министра экономического развития республики Виктора Богушевича.

Предусмотрено 43,7 млн рублей на благоустройство территории туристско-экскурсионного комплекса „Тропа предков“ и 17 млн рублей на обустройство и сохранение уникального пешего маршрута», — цитирует чиновника агентство.

По словам Богушевича, на маршруте планируют построить визит-центр с экспозиционным залом, сувенирной лавкой и кафе. Также здесь можно будет ознакомиться с природными особенностями территории, историей, культурой, религиозными традициями местного населения и т.п.

Пеший туристический маршрут «Тропа предков» был запущен в Хакасии в 2021. Ежегодно его посещает около 25 тыс. туристов.

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