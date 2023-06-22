Проект аквапарка на Белинского прошел Госэкспертизу

Андрей Алексеев, новосибирский бизнесмен, который инвестирует в масштабный банно-термальный центр, получил положительную оценку Госэкспертизы.

Проект комплекса, который бизнесмен собирается построить в краевой столице, получил положительное заключение госэкспертизы, — сообщает ngs24.

Теперь компания «Мира», принадлежащая г-ну Алексееву, имеет право обратиться в мэрию Красноярска за разрешением на строительство комплекса, площадью более 12 тыс. кв. м. на ул. Белинского между памятником Андрею Дубенскому и Медуниверситетом.

Инвестиции в проект могут составить свыше 1,5 млрд рублей.

Новосибирская «Мира», созданная в 2013, позиционирует себя как группа компаний, объединенная идеей ЗОЖ. Компания построила два термальных комплекса в Новосибирске, а также концептуальный поселок «Мира Деревня».

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